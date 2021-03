KUU Sbook M, il portatile ispirato ai Macbook in offerta lampo a 266 euro

Quanti fossero in cerca di un notebook, SBOOK M si propone di offrirvi un design simil Macbook di Apple ad un prezzo davvero minimo, senza però rinunciare a caratteristiche d’eccezione, come 6 GB di RAM e 256 di memoria SSD. Si acquista in offerta lampo a 266 euro, direttamente a questo indirizzo.

Si tratta di un portatile con ampio schermo da 14,1 pollici, dunque assolutamente adatto per lo smart working, e per la didattica a distanza, per via della web cam integrata. Il monitor ha una risoluzione di 1366×768 e un pannello TN.

Al suo interno, invece, il processore Intel Celeron J3455, che assicura ottime prestazioni, soprattutto per un uso da ufficio, dunque pienamente versatile per l’utilizzo come postazione lavorativa da casa, potendo installare la suite Office e godere a pieno di tutto quello che ha da offrire.

Naturalmente, come accennato, il portatile si basa su sistema operativo Windows 10, in versione Pro, dunque assolutamente compatibile con tutti i più noti programmi per la didattica, per la produttività, oltre che per il gaming.

A livello grafico monta una GPU Intel HD, in grado di offrire una migliore esperienza di gioco e migliori effetti di visualizzazione. Il portatile è praticamente una scheggia anche grazie ai 6 GB di RAM DDR3, che permetterà un multitasking assolutamente evoluto, con possibilità di aprire numerose schede anche durante la navigazione in rete.

Per finire in bellezza, monta una ROM di 256 GB di tipo SSD, che assicura maggiore velocità, non solo per il boot, ma anche nella gestione del sistema operativo, così come nell’apertura di finestre e cartelle.

Naturalmente, il notebook gode di una tastiera di dimensioni standard full-size, che copre l’intera superficie del portatile stesso. Ottima anche l’autonomia, grazie ad una batteria al litio da 4500 mAh, che assicura uno standby di circa 8 ore, e un tempo di utilizzo di circa 5 ore.

Importante notare la garanzia di reso gratuito entro tre mesi, nel caso di funzionamento. Entro questo periodo dalla data di ricevimento della merce, sarà possibile inviarlo al centro restituzioni, senza nemmeno sopportare il costo di spedizione, ricevendo il rimborso completo o la sostituzione.

Solitamente il portatile ha un costo di 350 euro, ma al momento si acquista in offerta lampo a 266 euro direttamente a questo indirizzo.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.