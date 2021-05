Google aggiunge la tastiera Gboard a Wear OS

Google sta lanciando l’app Gboard per WearOS, consentendo così di avere una tastiera completa anche sullo smartwatch, in modo simile all’esperienza offerta sul proprio smartphone. Sarà possibile utilizzare l’input vocale per inviare messaggi tramite Gboard, proprio come sui dispositivi mobili, ma si potrà anche utilizzare la tastiera QWERTY e i gesti per digitare le parole.

Sebbene Wear OS abbia già una tastiera propria, i tasti di Gboard hanno una spaziatura migliore, che potrebbe rendere molto più semplice la digitazione su un piccolo schermo.

I suggerimenti delle parole di Gboard sono disponibili anche in schede separate, che renderanno ogni opzione facile da distinguere: Google, peraltro, ha reso queste schede scorrevoli, per adattarsi al display più piccolo di uno smartwatch. La tastiera funziona con tutte le lingue supportate da Wear OS e, per impostazione predefinita, sarà nella stessa lingua del dispositivo. L’utente potrà cambiare rapidamente la lingua (e, quindi, i suggerimenti delle parole), semplicemente toccando un collegamento nella parte inferiore dello schermo e scegliendo tra le opzioni disponibili. Nel caso in cui si preferisca comunque comunicare senza parole, sarà possibile utilizzare la selezione delle emoji proposte dalla tastiera.

L’aggiornamento sarà disponibile per gli utenti di Wear OS nei prossimi giorni. Google dovrebbe anche implementare un aggiornamento del firmware che aggiungerà presto il supporto Tile di terze parti al sistema operativo. Il gigante della tecnologia ha offerto agli sviluppatori di terze parti un modo per creare tessere Wear OS personalizzate già a marzo scorso, quindi è facile aspettarsi più opzioni di Tile scorrevoli per il proprio indossabile nell’imminente futuro.