KUU X13: il notebook 2K Intel con Touch ID in offerta a 428 euro

Quando si tratta di ultrabook, il marchio KUU si è fatto strada in questi ultimi mesi, tanto che il nome può essere ormai sinonimo di qualità, non solo in termini di design, ma anche in termini di specifiche tecniche.

Ne è prova KUU X13, un ultrabook che nulla ha da invidiare a portatili di fascia alta. Tanto per dirne una, è dotato di uno schermo 2K con risoluzione 2256 x 1504 da 13,5 pollici. Si acquista in sconto a 428 euro, grazie al coupon che vi proponiamo in basso.

Al suo interno integra il processore Intel i3-1005G1, anche in questo caso più potente delle CPU che si trovano nei portatili cinesi di fascia bassa. A livello di sicurezza presenta lo sblocco tramite impronta digitale, includa nel pulsante di accensione. In questo modo, solo il proprietario potrà accedere al sistema operativo, e lo farà nell’esatto istante in cui accendere il dispositivo.

Arriva a casa con Windows 10 Pro, ma è lato hardware che presenta le sorprese più interessanti. Lo schermo offre una copertura della gamma del 100% sRGB, così da mostrare mostra colori fedeli e accurati.

Supporta Dolby Vision può presentare in modo vivido contenuti di intrattenimento, mentre lato multitasking il portatile è assistito da ben 8 GB di RAM DDR4L, affiancata da una ROM SSD da 256 GB.

L’estetica della periferica è minimale, iper sottile, ed elegante, con il corpo in lega di magnesio, dunque resistente a urti e graffi. Il portatile propone una tastiera di dimensioni standard, che copre l’intera superficie del notebook, facile da usare e in grado di ridurre la possibilità di tocchi accidentali; il touchpad di grandi dimensioni è più comodo da usare, mentre la batteria al litio da 5000 mAh assicura circa 5 ore di utilizzo, nonostante lo schermo 2K.

A livello di connettività gode naturalmente di modulo WI-FI, 2 porte USB 3.0, slot per schede Micro SD e ingresso USB-C. Non manca la camera frontale da 1MP per le video conferenze, e il Bluetooth 4.2, con tanto di jack audio da 3,5 mm.

Solitamente il portatile ha un costo di circa 700 euro, ma grazie al codice sconto K64179F64F912001 lo si potrà acquistare a 428 euro, direttamente da questo indirizzo.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.