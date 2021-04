Google non partecipa a MWC 2021 di Barcellona

Con Google (e non solo) che abbandona MWC 2021 si ripetono anche quest’anno le dinamiche di Mobile World Congress viste nel 2020. L’associazione GSMA che riunisce i principali operatori di telefonia del mondo ha annunciato e insiste per una fiera con presenza in persona a Barcellona ma nel frattempo cominciano ad arrivare rifiuti illustri, l’ultimo in ordine di tempo è di Google.

L’edizione MWC 2020 dello scorso anno avrebbe dovuto svolgersi come da tradizione tra il 24-27 febbraio ma, nonostante le misure anti Covid annunciate, una lunga lista dei principali colossi IT, telefonia e smartphone hanno dato forfait, costringendo l’associazione ad annullare l’evento.

Gran parte delle entrate di GSMA dipende proprio dalla fiera di Barcellona: l’annullamento di MWC 2020 ha portato al licenziamento del 20% dei dipendenti dell’associazione. Nella speranza che la gravità della pandemia rientrasse, GSMA ha anche posticipato MWC 2021 al mese di giugno di quest’anno, introducendo inoltre ulteriori misure per distanziamento, sicurezza e tamponi.

Ma le scelte intraprese e il perdurare della pandemia non permettono di prevedere una fiera in sicurezza nemmeno a giugno di quest’anno. A marzo è arrivata la rinuncia di Sony, Oracle, Nokia ed Ericsson. A queste si aggiunge ora l’abbandono di MWC 2021 da parte di Google. L’abbandono di Google a MWC 2021 è segnalato da The Verge; qui di seguito riportiamo la traduzione del comunicato ufficiale di Big G:

«A seguito delle nostre attuali restrizioni e protocolli di viaggio COVID-19, Google ha deciso di non esporre al Mobile World Congress quest’anno. Continueremo a collaborare strettamente con GSMA e supporteremo i nostri partner attraverso opportunità virtuali. Attendiamo con impazienza le attività di quest’anno e ci vediamo a Barcellona nel 2022».

