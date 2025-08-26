Facebook Twitter Youtube

Apple guadagna più di 5.000 $ al secondo solo dalla vendita degli iPhone

Da quasi venti anni l’iPhone è il motore trainante del successo di Apple. Gli smartphone della Mela hanno avuto un ruolo importante nella creazione dell’ampio ecosistema della Mela, contribuendo a rendere questo brand uno dei più preziosi e riconoscibili al mondo. L’iPhone è anche la più importante fonte di ricavo per Apple, quella che permette all’azienda di ottenere più entrate rispetto a tutti gli altri prodotti e servizi offerti messi insieme.

Secondo i dati riportati dal sito  Jemlit.com, nel solo secondo trimestre di quest’anno la Mela ha guadagnato una media di 5670$ al secondo esclusivamente dalle vendite di iPhone.

20,4 milioni di dollari di iPhone ogni ora

Non esiste nessun’altra azienda nel mondo IT comparabile in termini di guadagni: Google, Samsung e Microsoft sono tutte forti rivali nei rispettivi campi ma solo Apple combina hardware, software e servizi in un ecosistema completamente integrato. Da circa venti anni, l’iPhone è il “gioiello della corona” dell’azienda di Cupertino, il dispositivo che ha permesso di generare migliaia di miliardi di dollari di entrate.

L’iPhone è sul mercato dal 2007 ma le vendite sono schizzate alle stelle negli ultimi quattro anni, grazie a funzionalità premium e peculiarità come la qualità delle fotocamere, i SoC sfruttati, aggiornamenti costanti e continui. La popolarità dell’iPhone in mercati come quello indiano ha da qualche tempo permesso di incrementare le vendite, spingendo i ricavi dell’azienda a livelli record, superiori a qualsiasi altro segmento delle attività nelle quali opera Apple.

Apple guadagna più di 5000$ al secondo solo dalla vendita degli iPhone - macitynet.it

Nel terzo trimestre dell’anno fiscale 2025, che si è chiuso il 28 giugno 2025, Apple ha annunciato un fatturato trimestrale pari a 94 miliardi di dollari, in crescita del 10% rispetto all’anno precedente. Quasi la metà di questo fatturato, 44,6 miliardi di dollari, arriva dalle vendite di iPhone. I risultati sono ancora più impressionanti se li suddividiamo in unità temporali più brevi: 20,4 milioni di dollari l’ora, 340.000$ al minuto e 5.670$ al secondo, solo e soltanto dalle vendite di iPhone. Per capire di cosa stiamo parlando, basta pensare che in 8 secondi Apple vende l’equivalente di quanto un lavoratore medio statunitense guadagna in un anno (circa 50.000$).

I guadagni di Apple arrivano anche da altri settori: nel secondo trimestre dell’anno i servizi hanno consentito di ricavare 3485$ al secondo o 12,5 milioni di dollari l’ora, un dato del 40% inferiore a quello della vendita degli iPhone. La terza maggiore fonte di ricavi per Apple arriva da indossabili e accessori, con vendite pari a 1000$ al secondo o 3,6 milioni di dollari l’ora.




