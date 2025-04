Triplicate i monitor di MacBook e portatili PC col sistema mobile Kwumsy S2

Quando si lavora al computer si può migliorare la produttività spostandosi su uno schermo più grande o, meglio ancora, affiancandone un secondo a quello principale. Ma in mobilità tutto questo diventa molto più difficile se non impossibile, a meno di affidarsi a una soluzione come quella offerta da Kwumsy S2, sostanzialmente un sistema di monitor che si affiancano saldamente a quello dei computer portatili. In questo modo lo spazio di lavoro può essere esteso anche quando si lavora al bar, in treno, in una caffetteria e in tutte quelle situazioni in cui è possibile raddoppiare o triplicare l’ingombro degli schermi del portatile. Gli schermi aggiuntivi del sistema cui facciamo riferimento in questo articolo montano un pannello LCD con risoluzione Full HD a 1080p, un refresh rate a 60 Hz e un angolo di visione di 178 gradi, abbastanza performanti per poterci spostare applicazioni e finestre secondarie a cui si sta lavorando in un dato momento.

Si agganciano al monitor principale ma senza appesantirlo troppo grazie all’ausilio di un cavalletto posteriore su cui può essere scaricato il peso degli schermi, che permette inoltre una migliore stabilità dell’intera struttura. Si collegano al computer tramite presa USB-C, che funge anche da presa per l’alimentazione. In alternativa si può optare per il collegamento HDMI purchè si colleghi la presa USB-A ad un alimentatore.

Kwumsy S2 funziona con i PC Windows, con i MacBook di Apple (esclusi quelli con i processori M) e con i Chromebook, oltre che con alcuni dispositivi Android e presenta anche una presa USB-C in ingresso che può essere utilizzata sia per alimentare i monitor, sia per ricaricare lo stesso computer al quale sono collegati. Certo c’è da considerare che se la produttività migliora, portandosi dietro un sistema del genere si aumenterà anche il peso sulla schiena (se lo infilate in uno zaino).

Tenete presente che il modulo triplo per 14″ pesa intorno al chilo e mezzo e, da chiuso, è spesso circa 2,3 centimetri (in confezione trovate comunque una borsa fatta apposta per trasportarlo a mano, in modo da dividere eventualmente il peso col resto).

Dove comprare

Questo prodotto è in vendita anche su Amazon in tre diverse configurazioni. C’è sia il modulo con due monitor per computer portatili da 14″ e 15.6″, sia con un solo monitor aggiuntivo (per una postazione dual) per i portatili da 15.6″.



