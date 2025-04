Con ChatGPT Shopping l’AI ti aiuta dalla chat al carrello

OpenAI ha deciso di facilitare gli acquisti agli utenti, evitando di dover aprire numerose schede e siti web per confrontare prodoti e prezzi: il chatbot per eccellenza ora integra direttamente in ChatGPT una serie di strumenti pensati per semplificare lo shopping online.

In ogni Paese in cui è disponibile la piattaforma, sia gli utenti del piano free, sia quelli Plus e Pro, con o senza login, potranno usufruire di suggerimenti personalizzati, dettagli visivi dei prodotti, comparazioni di prezzo tra diversi rivenditori e recensioni. Ovviamente, il tutto sarà corredato da link diretti per completare l’acquisto senza abbandonare la finestra di conversazione di ChatGPT.

L’obiettivo di OpenAI è creare una “shopping experience conversazionale”, in cui algoritmi dialoghino con l’utente per individuare subito l’articolo più adatto alle sue esigenze, permettendogli anche di risparmiare, confrontando i vari prezzi da differenti venditori.

Che si tratti di moda, cosmetica, arredamento o elettronica, basterà chiedere a ChatGPT di suggerire – ad esempio – l’acquisto di uno smartwatch sotto una certa soglia di prezzo o di confrontare le opinioni sui vari modelli in commercio.

Da notare, che le proposte offerte non sono sponsorizzate: OpenAI assicura che le scelte verranno selezionate in modo indipendente e non saranno selezionate sotto forma di pubblicità.

Fino a oggi la funzione di ricerca di ChatGPT non offriva questo livello di dettaglio e interazione sul fronte degli acquisti. Dalla piattaforma arriva anche l’anticipazione di una futura integrazione diretta con i cataloghi dei commercianti, in modo da garantire elenchi sempre aggiornati e fedeli alla disponibilità reale degli articoli.

Shopping We’re experimenting with making shopping simpler and faster to find, compare, and buy products in ChatGPT. ✅ Improved product results

✅ Visual product details, pricing, and reviews

✅ Direct links to buy Product results are chosen independently and are not ads.… pic.twitter.com/PkZwsTxJUj — OpenAI (@OpenAI) April 28, 2025

Altre novità

Insieme alle novità per l’e-commerce, OpenAI ha introdotto altri aggiornamenti alla sua ricerca: adesso è possibile ricevere risultati di partite sportive in tempo reale via chat e fruire di risposte con molteplici riferimenti bibliografici, per verificare con facilità l’accuratezza delle informazioni fornite.

Questa mossa accentua la competizione con i motori di ricerca tradizionali – su tutti Google, che conserva oggi circa l’89 % delle ricerche a livello globale – ma anche con altri siti specializzati in recensioni o con assistenti d’acquisto basati su intelligenza artificiale, come quelli già proposti da Amazon e Perplexity.

Con l’implementazione dello shopping conversazionale in ChatGPT, OpenAI tenta di concentrare in un solo luogo i molteplici passaggi che caratterizzano l’acquisto online, riducendo tempi e incertezze, rendendo più facile la ricerca dei prodotti e delle relative offerte.

Tutti gli articoli che parlano di Intelligenza Artificiale sono nella sezione dedicata di macitynet.