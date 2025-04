WhatsApp, in arrivo audio e video nella versione web

La versione web (utilizzabile da browser) di WhatsApp offre le stesse funzioni dell’app per iPhone e Android (e dell’app per macOS e Windows) ad eccezione delle chiamate e videochiamate.

Queste limitazioni saranno a breve eliminate, stando a quanto riferisce il sito WABetaInfo che ha individuato alcune funzionalità al momento nascoste o in fase di sviluppo nell’applicativo da browser. In particolare, sono state individuate nuove icone per le chat audio e video apparse nella versione beta della versione web.

La versione web dell’applicazione è utile per gli utenti che preferiscono usare un browser, senza installare per forza un’app dedicata sul computer oppure si trovano ad accedere temporaneamente da un dispositivo di qualcuno, ed è pertanto preferibile sfruttare un la versione web, senza bisogno di installare nulla.

Non è al momento dato sapere quanto la novità sarà attiva, così come il numero di utenti che potranno partecipare a una chiamata audio o video di gruppo. È plausibile immaginare che le funzionalità in questione ricalcheranno le capacità dell’app, e dunque con 32 persone al massimo attive in una videochiamata.

Ricordiamo che Whatsapp è accessibile da qualsiasi browser da desktop (sulle versioni più recenti di Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Opera o Safari), mantenendo la connessione; basta aprire un browser, andare sul sito web.whatsapp.com, seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per scansionare il codice QR con il telefono e usare WhatsApp da browser.

WhatsApp ha recentemente predisposto un nuovo livello di privacy chiamato “Privacy avanzata della chat”: questa nuova impostazione disponibile sia nelle chat che nei gruppi impedisce alle persone di portare i contenuti al di fuori di WhatsApp, garantendo così una privacy maggiore.

Le ultime notizie sui social network in questa pagina di macitynet.