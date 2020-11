La catena R-Store cresce ancora e sbarca in Sicilia

Oggi 12 novembre 2020, R-Store SpA compie un passo importante verso l’obiettivo di proporre tutta la competenza, i prodotti e i servizi legati al mondo Apple, al servizio di tutti gli italiani. Oggi R-Store acquisisce la storica realtà siciliana di Informatica Commerciale che da circa 40 anni è il riferimento per il cliente Apple in Sicilia per tutto il mondo Apple: prodotti, soluzioni per la didattica in cui sono sempre stati leader nella propria area e assistenza tecnica.

I 6 punti vendita di Informatica Commerciale, presenti nelle principali città siciliane e a Reggio Calabria, entrano a far parte della catena Retail di R-Store che porta i suoi 20 store a 26 con copertura geografica dalla Lombardia alla Sicilia attraverso 7 regioni.

Ma non solo: l’azienda partenopea, oltre a pianificare nuove aperture e investimenti, continua il suo sviluppo di offerte e servizi per la didattica digitale a scuole e università e per l’ormai consolidata strada verso l’industria 4.0 delle imprese e dei professionisti.

Centro Assistenza Certificato Apple, R-Store è sempre più vicino ai suoi clienti anche con i servizi di post vendita con ampliamento dei servizi a domicilio e di contatto cliente da remoto. E non dimentichiamoci del portale E-Commerce da cui acquistare in piena sicurezza con consegna a domicilio o presso i nostri store.

A dispetto di anni tutt’altro che facili per l’economia italiana, R-Store rappresenta un caso di successo e di fiducia nel Paese, nelle capacità imprenditoriali e di adattamento alle criticità dell’ingegno italico.

Non c’è bisogno di “ripartire” perché non ci si è mai fermati.

Questa è l’essenza dello spirito di R-Store nell’andare incontro ai propri clienti e a chi vorrà vivere le sue esperienze di acquisto e di vita con l’azienda e il suo personale.

Insieme a voi dal 2008.