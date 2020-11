HomePod Mini, le recensioni apprezzano audio e prezzo

Apple non ha ancora annunciato se e quando arriveranno in Italia il precedente HomePod e anche il nuovo modello più economico e compatto (presentato il 13 ottobre insieme agli iPhone 12), in ogni caso le prime recensioni HomePod Mini pubblicate negli USA promuovono il nuovo smart speaker.

Praticamente tutti gli articoli pubblicati in queste ore e anche gli youtuber che hanno avuto accesso anticipato allo speaker, evidenziano un audio di alta qualità e anche potente, soprattutto rispetto alle dimensioni estremamente compatte di questo dispositivo. Ricordiamo che HomePod Mini è largo 9,79 cm ed è alto 8,43 cm per un peso di solamente 345 grammi: negli USA è proposto al prezzo di 99 dollari, circa 83 al cambio odierno, nelle due colorazioni bianco e nero.

Sempre in ogni recensione HomePod Mini viene anche apprezzato per la buona qualità costruttiva e per l’estetica, oltre che per essere un accessorio smart particolarmente indicato per chi possiede iPhone e altri dispositivi di Apple, come per esempio rileva il Wall Street Journal. In pratica più dispositivi e tecnologie Apple sono utilizzati in casa e più verrà apprezzata l’integrazione con HomePod Mini.

Molto apprezzata anche la possibilità di effettuare un piccolo tap tra iPhone e lo speaker per passare la riproduzione musicale dallo smartphone all’altoparlante, come rileva CNBC, per esempio quando si arriva a casa e si vuole proseguire l’ascolto con qualità e potenza audio superiori. Ma è possibile anche effettuare un tap tra iPhone e lo speaker per proseguire l’ascolto di un brano in mobilità sullo smartphone, prima di uscire di casa.

Le note negative sono poche e rispecchiano in parte quelle già emerse in precedenza per il primo HomePod. Alcuni rilevano che l’indicatore di accensione di Siri, posto in alto nello speaker, risulta più difficile da osservare da lontano rispetto agli speaker smart di altri marchi, come indica The Verge. Sempre CNBC rileva infine che Siri e le funzioni smart non sono numerose e ampie come invece lo sono da tempo su dispositivi Amazon Echo e anche Google Home.