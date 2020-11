Philips Hue abbraccia l’illuminazione adattiva di HomeKit

Dopo Eve Light, anche Philips Hue supporta l’illuminazione adattiva della piattaforma Apple HomeKit di iOS 14, tramite aggiornamento software all’Hue Bridge. Ecco come impostarla. Ricordiamo, anzitutto, che l’illuminazione adattiva o Adaptive Lighting consente alle lampade intelligenti di regolare automaticamente la temperatura del colore durante il giorno, con colori caldi al mattino, più freddi a mezzogiorno e una quantità ridotta di luce blu nelle ore serali e di notte.

Notiamo anche che l’aggiornamento non si applica alle singole luci Philips Hue, ma è specifico per il Bridge Hue. In questo modo sarà il Bridge che gestirà automaticamente il cambio di luminosità e colore della luce durante il corso della giornata, interagendo direttamente con l’API di HomeKit.

L’aggiornamento che porta in Philips Hue la luce adattativa di HomeKit dovrebbe installarsi automaticamente non appena sarà completamente disponibile per tutti, ma si potrà anche forzare un aggiornamento manuale aprendo l’app Philips Hue e recandosi nella scheda delle impostazioni. In questa scheda, scorrendo fino in fondo si potrà selezionare la voce “aggiornamento software”. Se l’aggiornamento è disponibile, lo si potrà avviare da qui.

Per beneficiare dell’aggiornamento, in questo elenco degli aggiornamenti deve essere visualizzato un Hub Bridge con il numero di versione 1.941.132,07: se non risulta disponibile significa che non è ancora stato distribuito nella regione in cui viviamo, in ogni caso arriverà a breve. Una volta configurata la funzione, le luci cambieranno colore e tonalità durante il giorno. Se si cambia il colore delle luci in-app o tramite Siri, la funzione adattiva verrà disattivata, dovendola poi riattivare manualmente.

