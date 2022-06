La chiavetta compatta Kingston DataTraveler con USB-C a partire da 11 euro

Kingston DataTraveler 80 è una chiavetta USB di dimensioni ridotte ma dalle alte prestazioni, funzionante su laptop, desktop, smartphone e tablet con ingresso USB-C. Niente adattatore, funziona semplicemente inserendo la chiavetta nel giusto ingresso. Il prezzo è davvero conveniente: si parte da poco più di 11 euro per il modello da 32 GB.

Grazie alla presenza della USB-C, la velocità di queste chiavette è certamente superiore rispetto a quelle standard. In particolare, questa Kingston arriva fino a 200 MB/s in lettura e 60 MB/s in scrittura, così da avere trasferimenti di file rapidi, oltre che pratici.

La praticità sta soprattutto nel design, che risulta essere davvero compatto e quindi facilmente trasportabile. E’ dotata di cappuccio, con un robusto corpo e anello di aggancio integrato, così da rendere questa chiavetta un vero e proprio alleato per la mobilità.

Disponibile in capacità da 32 GB a 256 GB, è possibile scegliere quella che più si adatta alle proprie esigenze. chi avrà la necessità di utilizzare la chiavetta come strumento di “trasporto” dei file d una parte all’altra potrà anche optare per uno spazio inferiore, chi necessità invece di una memoria aggiuntiva, da utilizzare come vero e proprio disco dati, allora potrà anche optare per quella da 256 GB. Sinceramente sconsigliamo il modello da 32, dato che costa praticamente quanto quello da 64 GB, almeno nel momento in cui scriviamo.

Nel complesso si tratta di una chiavetta davvero simile a quella Samsung segnalatevi nei giorni addietro. Dategli un’occhiata per fare un paragone e scegliere al meglio.

Potete acquistare la chiavetta Kingston cliccando direttamente a questo indirizzo, o nei box sottostanti.

