Apple al lavoro su un MacBook Air 15″ e MacBook 12″ per il 2023

Apple sta lavorando su un MacBook Air 15″ che potrebbe essere presentato la prossima primavera. Lo riferisce Mark Gurman di Bloomberg citando non meglio precisate sue fonti sottolineando che potrebbe essere la prima volta per un Air da 15″ e un ritorno al passato per un MacBook con schermo più piccolo.

Per l’Air da 15″, Apple avrebbe intenzione di sfruttare lo stesso design dell’attuale ultimo modello da 13,6″, con forme tondeggianti e cabinet senza la forma a cuneo che ha sempre contraddistinto l’Air e che ora è più sottile del vecchio Air nella sua parte più larga, la zona della cerniera.

Oltre all’Air da 15″, Apple avrebbe intenzione di presentare anche una macchina da 12″; il nome non è chiaro ma potrebbe trattarsi del ritorno di quello che in passato era denominato semplicemente “MacBook”.

Come accennato, Gurman riferisce che il MacBook Air 15″ potrebbe essere presentato nella primavera del 2023, mentre il futuro MacBook 12″ per la fine del prossimo anno o l’inizio del 2024.

Apple è ovviamente al lavoro anche su modelli top di gamma: MacBook Pro con chip M2 Pro e ‌M2‌ Max che potrebbero arrivare alla fine dell’anno, o inizio del prossimo.

I chip M2 Max dovrebbero vantare CPU 12-core e GPU fino a 38-core, una ulteriore miglioria rispetto alla CPU 10-core e GPU 32-core dell’attuale M1 Max. A Cupertino starebbero inoltre già lavorando sui futuri chip M3, destinati a iMac e altre macchine che vedremo nei prossimi anni. Ricordiamo che manca ancora il Mac Pro, per completare il completare l’addio a Intel e il passaggio ad Apple Silicon; l’arrivo di un Mac Pro 2022 Apple Silicon è certo ed è anche già stato anticipato dalla multinazionale di Cupertino.

Per tutte le novità su iOS 16, iPadOS 16 e watchOS 9 vi invitiamo a cliccare sui rispettivi link. Ricordiamo infine che iOS 16 è stato annunciato alla WWDC 2022 del 6 giugno insieme ad altre novità software e hardware che trovate riassunte in questo articolo.