Disponibile aggiornamento a macOS Big Sur 11.6.7

Apple ha rilasciato l’aggiornamento a macOS Big Sur 11.6.7, update minore per macOS Big Sur disponibile per quanti non sono ancora passati/non possono passare a macOS Monterey.

Apple spiega che l’update a macOS Big Sur 11.6.7 risolve un problema per il quale Mail e app come Microsoft Outlook non potevano aprire gli allegati se l’app necessaria per l’apertura del file era già in esecuzione.

L’update può essere scaricato aprendo le Preferenze di Sistema, selezionando “Aggiornamento software”; da qui la voce “Ulteriori informazioni” e installando gli update proposti.

