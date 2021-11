La chiavetta USB con autodistruzione arriva dalla Russia

Come la temibilie chiavetta USB killer che frigge i computer a cui è collegata, la chiavetta USB presentata dalla società russa Rostec sembra identica a quelle standard in circolazione, in realtà incorpora un detonatore per l’autodistruzione a comando, risultando così molto simile a quelle viste nei film della saga Mission Impossibile.

Più precisamente il marchio che l’ha presentata è Technodynamika, società controllata che fa parte del conglomerato russo Rostec. Il costruttore dichiara che questo dispositivo è pensato per chi vuole avere la certezza che i dati memorizzati non finiscano mai e in nessun caso in mani diverse dall’utente autorizzato, escludendo qualsiasi possibilità di recupero e accesso ai dati.

Ancora, il costruttore assicura che il processo di autodistruzione della chiavetta USB è completamente sicuro per l’utente. Quando viene premuto il pulsante manuale per l’autodistruzione il detonatore fa partire una carica cumulata dalla batteria, anche questa incorporata nella chiavetta USB. Il sovraccarico risultante provoca la distruzione dei soli chip di memoria NAND nel giro di 5 secondi, e di tutti i contenuti memorizzati, lasciando completamente intatto l’involucro esterno della chiavetta.

Per la maggior parte degli utenti la chiavetta USB con autodistruzione sembra eccessiva, tenendo presente che i supporti sicuri tradizionali in commecio fruttano la crittografia AES con chiavi a 256-bit. Con questa protezione è sufficiente distruggere le chiavi per rendere inaccessibili i dati memorizzati: un attacco di forza bruta sulle password richiederebbe anni e anni, a meno di avere accesso a un super computer quantistico con prestazioni da fantascienza.

Per il momento la società russa sta producendo prototipi mentre completa vari test di durata per conservazione dei dati di lungo periodo, resistenza a impatti e fattori climatici, come segnala Tom’s Hardware. In ogni caso la chiavetta USB con autodistruzione può già essere ordinata su misura per capacità e prestazioni anche se il prezzo non è stato comunicato.