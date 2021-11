Iliad lavora per portare le chiamate VoLTE in Italia

Spesso quanto Free Mobile effettua in Francia, viene poi replicato in Italia da iliad, e questo sembra valere anche per le telefonate VoLTE, sigla di Voice over LTE, per le telefonate in alta definizione su reti cellulari 4G.

Il supporto a questa tecnologia è stato introdotto da Free Mobile in Francia a ottobre, mentre in Italia iliad è al lavoro da tempo per fare altrettanto. La conferma arriva anche tramite una recente ricerca di personale per la figura di un IMS/VoLTE Core Technician Junior, quindi un tecnico con conoscenza non solo per le chiamate in alta definizione su reti 4G ma anche di convergenza fisso mobile, un dettaglio interessante visto che ormai da diversi mesi è atteso l’ingresso dell’operatore nella telefonia fissa.

Con la tecnologia VoLTE durante le chiamate viene bloccato il passaggio alle reti delle generazioni precedenti 2G e 3G, in questo modo gli utenti ai due capi della comunicazione 4G possono godere di audio in alta definizione, oltre che continuare a usare la navigazione Internet in contemporanea con la telefonata. Tutto questo senza interruzioni e anche con una riduzione dei tempi per effettuare la chiamata: il rilascio di questa tecnologia con iliad in Italia potrebbe avvenire già nel 2022.

Negli scorsi giorni iliad ha annunciato di aver raggiunto 8 milioni di utenti e risultati in crescita su tutti i fronti.

