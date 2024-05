La clip per proteggere le fotocamere di iPhone costa solo 0,99 €

Se non vi piacciono le custodie, potete comunque proteggere al massimo le fotocamere posteriori di iPhone con una clip come quella attualmente in sconto al prezzo di un caffè, che eventualmente si può sempre usare insieme ad una custodia e ad una pellicola in vetro per lo schermo in modo da massimizzare la protezione di tutto il telefono.

Si tratta di un accessorio che si fissa saldamente al dorso del telefono avvolgendo completamente il comparto fotografico sporgente.

È realizzato in cinque strati che combinano parti in metallo e alluminio a una pellicola in vetro che garantisce il 99,99% della visibilità, bloccando le infiltrazioni di luce UV in modo da mantenere la qualità fotografica praticamente inalterata.

In questo però si ottiene una protezione superiore perché è in grado di respingere efficacemente l’acqua, i graffi e le impronte.

Inoltre dato lo spessore di soli 0,2 millimetri come dicevamo si può usare contemporaneamente con la maggior parte delle custodie attualmente in circolazione.

Lo sconto è valido per diversi modelli che differiscono per colore e dispositivo compatibile. Si va dalla più recente gamma di iPhone 15/Plus/Pro/Pro Max fino agli iPhone 11, passando per le serie 12, 13 e 14.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di 4,27 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 76% andando a spendere soltanto 0,99 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

