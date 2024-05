A Catania intervento di Oftalmoplastica con Apple Vision Pro, il primo al mondo

L’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico “Rodolico-San Marco” ha fatto sapere di avere effettuato la prima seduta operatoria al mondo di oftalmoplastica usando Apple Vision Pro.

Il visore di Apple, è stato sfruttato nell’ambito di due interventi dall’équipe della Clinica Oculistica diretta da Teresio Avitabile; realizzarti da oculisti Andrea Russo e Matteo Orione che hanno eseguito una “correzione entropion della palpebra inferiore” e una “blefaroplastica curativa” su due pazienti affetti da patologie dell’occhio piuttosto comuni

Il sito InSanitas riferisce che normalmente questo tipo di interventi viene eseguito ad occhio nudo mentre in questo caso il visore della Apple ha offerto la possibilità di scattare foto e video in tre dimensioni, permettendo di averli a disposiioen in uno schermo virtuale e gestibili con un semplice gesto della mano senza dover toccare alcunché, rimanendo dunque totalmente sterili. Il chirurgo, durante tutto l’intervento, ha avuto inoltre la possibilità di confrontare le nuove foto con quelle del pre-operatorio, riprodotte sempre in tre dimensioni.

Altri vantaggi indicati dall’uso del visore: la possibilità di registrare l’intervento chirurgico dall’inizio alla fine con la conseguente possibilità di ridurre le controversie legali correlate alle pratiche mediche, vista la disponibilità di documentazione dettagliata e obiettiva degli interventi; un valido aiuto anche nella didattica e nella collaborazione tra chirurghi a distanza; non ultima, la possibilità agli studenti di medicina e ai chirurghi in formazione di osservare gli interventi da una prospettiva in prima persona, migliorando notevolmente la comprensione delle procedure chirurgiche.

Altro vantaggio nell’uso del visore è la possibile ollaborazione in tempo reale tra chirurghi posti in diverse località attraverso possibili videochiamate e la condivisione dello stesso campo visivo.

In Italia il VIson Pro è stato già in precendeza sfruttato in una sala operatoria. Vision Pro è il dispositivo di intrattenimento definitivo secondo il marketing Apple. La Mela ha predisposto un video di presentazione per spiegare il funzionamento. A questo indirizzo cos’è e a cosa serve Vision Pro. Qui le nostre prime impressioni.