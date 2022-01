La corda per saltare di Xiaomi tiene il conto

Il salto della corda è uno degli allenamenti più semplici da mettere in pratica, perché si può fare quasi ovunque, ma è anche uno dei più faticosi nonché difficili da monitorare nel tempo, ma con la corda di Xiaomi in sconto a 13,14 euro almeno il conteggio dei salti si può mettere da parte.

E’ infatti dotata di uno schermo LCD incorporato in uno dei due manici nel quale viene mostrato il numero di giri della corda, e quindi dei salti fatti dall’utente, in modo da potersi così concentrare totalmente sull’allenamento. A tenere il conto corretto se ne occupa un sensore, mentre l’utente tramite i pulsanti può scorrere tra le varie letture oppure azzerare il conteggio in qualsiasi momento.

In questo modo come dicevamo ci si può immergere totalmente nell’allenamento con la certezza di avere un dispositivo che tiene il conto dei salti, in modo tale da non distrarsi e portare a termine l’esercizio nel migliore dei modi. E’ proprio nel momento di massimo esercizio, in cui il corpo va più in sofferenza, che si potrebbe perdere il conto dei salti e quindi magari anticipare o ritardare di un poco quello successivo, impedire la corretta rotazione della corda e dover arrestare l’allenamento. E così si perde la concentrazione e tutto il resto.

Una soluzione di questo tipo è anche migliore rispetto alla corda tradizionale da pochi euro perché a ruotare è la testa del manico e non la corda, quindi c’è un movimento molto più fluido e preciso. In più la corda è regolabile nella lunghezza, senza doverla tagliare, così se si deve prestare ad un amico o un familiare più alto, potrà allenarcisi senza problemi regolandola alla sua altezza.

Dalle immagini prodotto pare che oltre alla corda ci sia anche una seconda opzione “senza corda”, con due palline presumibilmente molto pesanti poste alle estremità dei due manici che garantiscono comunque la rotazione del sistema (e quindi il conteggio dei salti) ma senza doversi coordinare per il passaggio della corda sotto i piedi durante il salto, risultando così una buona scelta per chi si avvicina a questo sport o chi più in generale vuole semplicemente sfruttare questo tipo di allenamento con la concentrazione al minimo.

Se siete interessati, come accennato trovate questa corda in offerta a 13,14 euro.

13,14 euro

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.