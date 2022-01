Il camion Volvo FH Electric è promosso nel test indipendente

In un test indipendente di efficienza energetica il camion Volvo FH Electric a pieno carico supera l’autonomia dichiarata e consuma metà energia rispetto alla controparte diesel.

Il camion testato è un Volvo FH Electric, un veicolo a emissioni zero con potenza continua di 490 kW e peso totale a terra di 40 tonnellate. Il giornalista tedesco Jan Burgdorf, esperto di trasporti su gomma, ha messo alla prova il veicolo sulla Green Truck Route, una strada lunga 343 km che include diverse autostrade, terreni collinari e strade più strette e viene usata per testare i camion di vari produttori in una vasta gamma di condizioni.

«Devo dire che durante la guida il camion si dimostra altrettanto agile, se non addirittura più agile di un camion diesel», evidenziando la facilità di guida, la silenziosità e le vibrazioni del tutto assenti.

Volvo FH Electric ha tenuto una velocità media di 80 km/h sull’intero tragitto, la stessa di Volvo FH con motore diesel, equipaggiato con motore diesel e pacchetto I-Save per la riduzione del consumo di carburante. Sulla base del consumo di energia di 1,1 kWh/km, il camion elettrico vanta un’autonomia totale di 345 km con una carica.

«I risultati del test dimostrano che si possono percorrere fino a 500 km in una normale giornata di lavoro, con una sosta breve di ricarica, ad esempio durante la pausa pranzo» spiega Tobias Bergman, Press Test Director di Volvo Trucks.

Nei test sulla Green Truck Route, il Volvo FH Electric ha consumato il 50% in meno di energia rispetto a un Volvo FH con motore diesel comparabile. «La trasmissione elettrica è molto efficiente e rende questo veicolo completamente elettrico uno strumento estremamente potente per la riduzione delle emissioni di CO2» riferisce ancora Tobias Bergman.

Il Gruppo ha in precedenza dichiarato che l’obiettivo di Volvo Trucks è portare i veicoli elettrici al 50% delle vendite totali di camion nel 2030 e nel 2040 il 100% di riduzione della CO2 su base “well to wheel” (dal pozzo al volante) per i nuovi camion venduti.

I modelli Volvo FH, FM e FMX Electric hanno un peso totale a terra fino a 44 tonnellate. Le vendite sono attualmente in corso in Europa e la produzione inizierà nella seconda metà del 2022. La produzione in serie in Europa dei Volvo FL e FE Electric per la distribuzione urbana e la gestione dei rifiuti ha preso il via nel 2019. La produzione del Volvo VNR Electric per l’America del Nord è iniziata nel 2020.

