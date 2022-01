CES 2022, Targus UV-C LED disinfetta scrivania e dispositivi

Il mercato offre diverse lampade e dispositivi di disinfezione basati su LED UV-C: il modello realizzato da Targus è presentato al CES 2022 come il primo al mondo per la disinfezione delle superfici con certificazione UL 962, lo standard per la sicurezza dell’arredo casalingo e commerciale.

Targus UV-C LED Disinfection Light, questo il nome completo ufficiale, è progettata per essere posizionata sulla scrivania tra la tastiera e il monitor, per disinfettare automaticamente le superfici di tastiera, mouse e altri oggetti e dispositivi all’interno del raggio di disinfezione, smartphone inclusi. Grazie alla tecnologia di automazione integrata la lampada si accende e funzione per 5 minuti ogni ora, per abbattere il DNA dei microrganismi.

L’uso regolare è efficace nell’eliminare i microrganismi patogeni dannosi sulle superfici del dispositivo e integra i regimi di pulizia e le misure di sicurezza igieniche. Quando inizia il ciclo di disinfezione, emette una luce ambientale viola, che indica che la luce di disinfezione è in uso. C’è una funzione di sicurezza di spegnimento automatico incorporata che utilizza sensori di movimento.

Se viene rilevato un movimento all’interno della zona di sicurezza, al di fuori dell’area di pulizia attiva, o se il dispositivo rileva qualsiasi attività all’interno della zona di sicurezza, i LED UV-C verranno automaticamente disabilitati. Dopo 5 minuti di inattività, la lampada riprende il suo ciclo di disinfezione.

Il costruttore dichiara che la lampada è in grado di eliminare fino al 99% degli agenti patogeni presenti sulle superfici dei dispositivi. La lampada Targus LED UV-C LED Disinfection Light sarà disponibile per l’acquisto al prezzo di 300 dollari, circa 265 euro, a partire dal mese di febbraio.

Ricordiamo che sempre al CES 2022 Targus presenta anche il primo zaino con tecnologia Apple Dov’è per localizzarlo con funzioni simili a quelle offerte da AirTag. Tutte le notizie e le novità dal CES 2022 sono disponibili a partire da questa pagina di macitynet.