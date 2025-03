La Danimarca dice addio alla consegna delle lettere

Pubblicità

PostNord, il servizio postale pubblico Danese, a partire dalla fine del 2025 dirà addio alla consegna delle lettere, affermando che negli ultimi venti anni si è arrivati a un declino del 90% nel numero di lettere inviate e che la maggior parte delle comunicazioni avviene ormai digitalmente.

La decisione – riferisce BBC – mette fine al servizio postale nazionale che in Danimarca era stato introdotto 400 anni addietro. PostNord prevede di rimuovere nei già a giugno 1500 cassette della posta. Il ministro dei trasporti, Thomas Danielse, ha cercato di rassicurare i danesi, spiegando che le lettere potranno essere inviate e ricevute, ma bisognerà sfruttare altri operatori privati presenti sul mercato.

I servizi di consegna delle lettere in genere non sembrano vivere un buon momento un po’ in tutta Europa: anche in Germania il gruppo Deutsche Post ha parlato di difficoltà, dichiarando di voler tagliare 8000 posti di lavoro nel 2025, una misura definita necessaria “per operare in maniera socialmente responsabile”.

Deutsche Post ha attualmente 187.000 dipendenti e rappresentanti del personale hanno dichiarato di temere ulteriori tagli in futuro, oltre a quelli già indicati.

Tornando alla Danimarca, PostNord ha fatto sapere che si concentrerà nella consegna dei pacchi (un settore che è in crescita), e che i francobolli comprati quest’anno o nel 2024 potranno essere rimborsati per un periodo limitato fino al 2026. A circa 700 dipendenti sui 2.200 che al momento lavorano nel settore della corrispondenza saranno offerte nuove posizioni nell’area della logistica, mentre 1.500 perderanno il lavoro. Tra i motivi che hanno spinto PostNord a dire addio alla consegna delle lettere, l’eliminazione del suddio che riceveva dallo stato in cambio all’impegno di consegnare le missive a prezzi uniformi su tutto il territorio.