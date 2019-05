La Jaguar I-PACE elettrica vince tre premi per le sue tecnologie innovative

La Jaguar I-PACE elettrica è stata eletta Best Electric Powertrain e Best New Engine, arrivando anche prima nella categoria da 350 a 450 CV agli International Engine + Powertrain of the Year Awards.

La I-PACE è stata proclamata vincitrice nel corso dell’Engine Expo + The Powertrain Technology Show a Stoccarda. I premi sono stati assegnati da una giuria composta da 70 esperti giornalisti automotive provenienti da 31 paesi che, nelle loro valutazioni, hanno tenuto conto di peculiarità come le prestazioni, la guidabilità, l’efficienza energetica e la raffinatezza costruttiva.

La batteria agli ioni di Litio da 90 kWh della I-PACE offre un’autonomia di 470 chilometri (nel ciclo WLTP). Utilizzando un caricatore a corrente continua da 100 kW, l’auto è in grado di ricaricarsi da 0 all’80% in 40 minuti, mentre attraverso una wallbox domestica a corrente alternata da 7 kW occorrono poco più di dieci ore per arrivare alla stessa percentuale.

Nella suite di tecnologie smart, ideate per ottimizzare l’autonomia, troviamo il sistema di pre-condizionamento della batteria. Una volta collegata la Jaguar I-PACE, la temperatura della batteria aumenterà (o diminuirà) automaticamente per massimizzare l’autonomia prima di un tragitto.

Una pompa di calore è in grado di accumulare energia dall’aria esterna, anche in condizioni climatiche sotto lo zero, per ridurre la quantità di energia impiegata dal sistema di climatizzazione. La vettura è in grado di utilizzare anche il calore generato dal sistema di propulsione per riscaldare l’abitacolo, riducendo ulteriormente l’intervento della batteria.

La batteria è stata montata centralmente tra i due assali, nella posizione più ribassata possibile. Questa collocazione consente di avere un baricentro basso e una perfetta distribuzione del peso 50:50 che, insieme al doppio bracciooscillante anteriore e al sistemaIntegral Link posteriore, risulta fondamentale per la guidabilità e maneggevolezza.

I motori a magneti permanenti sono cavi, con gli alberi di trasmissione che passano attraverso il loro centro. Oltre ad essere leggeri (insieme alla trasmissione pesano solamente 78 kg), sono anche estremamente compatti, il che contribuisce alla spaziosità della cabina interna, a volume del bagagliaio (656 litri) e all’altezza da terra.

L’integrazione dei motori elettrici nell’assale anteriore e in quello posteriore consente di poter usufruire della trazione integrale, che aa detta del produttore ssicura un eccellente controllo della vettura in ogni condizione di guida. Inoltre, permette di avere un elevato livello della frenata rigenerativa che arriva fino a 0,4 G, massimizzando l’autonomia e consentendo anche la guida a “pedale singolo” in molte condizioni.

Da quando è stata presentata poco più di un anno fa, la I-PACE ha ottenuto 66 riconoscimenti in tutto il mondo, compresi i World Car of the Year, World Car Design of the Year e World Green Car 2019, l’European Car of the Year 2019, il German, il Norwegian e lo UK Car of the Year. La Jaguar I-PACE è disponibile con un prezzo di partenza di 82.460 euro.