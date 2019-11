La Lexus UX 300e elettrica arriverà prima nel mercato cinese e poi europeo

In occasione del Guangzhou International Automobile Exhibition, in Cina, Lexus ha presentato in anteprima mondiale la sua prima vettura elettrica, versione elettrificata del crossover UX: design distintivo e altre caratteristiche restano intatte, con gli ingegneri che si sono concentrati sui vantaggi prestazionali dei veicoli elettrici.

L’auto arriverà nel 2020 e prima in Europa e Cina, mentre sugli altri mercati il lancio è previsto l’anno successivo.

Non sono note tutte le specifiche tecniche ma si conoscono vari dettagli, come ad esempio le batterie agli ioni di litio da 54,3 kWh (situate sotto al pianale per migliorare la distribuzione dei pesi e sottrarre meno spazio) che, a detta del produttore, garantiscono fino a 400 km d’autonomia nel ciclo Nedc. La vettura può essere ricaricata con la corrente alternata da 6,6 kW oppure con le colonnine a corrente continua da 50 kW. Il motore è in grado di fornire una potenza massima di 204 CV e 300 Nm. Non sono forniti dettagli sul più realistico ciclo WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure), ma si prevede una buona autonoma in virtù della capacità della batteria.

Un sistema denominato “Drive Mode Select” permette di adattare la vettura a varie condizioni di guida. Il paddle dietro al volante consente di regolare con quattro diversi livelli il recupero dell’energia in decelerazione, un sistema adottato anche da altre aziende che permette di sfruttare al massimo tutte le fasi di funzionamento della vettura per recuperare energia, come la frenata, convertendo e immagazzinando l’energia all’interno delle batterie assicurando un aumento dell’autonomia totale.

Interessante anche l’Active Sound Control, in grado di trasmettere suoni ambientali offrendo indicazioni sulle condizioni di guida ai passeggeri. Non manca l’app companion per smartphone “LexusLink” con la quale è possibile controllare da remoto l’autonomia della vettura e verificare lo stato di carica delle batterie, programmare le ricariche, gestire il precondizionamento dell’abitacolo, gli sbrinatori dei finestrini e il riscaldamento dei sedili.

Lexus parla di un grande passo avanti nelle prestazioni del veicolo, nella maneggevolezza, nei controlli e nel piacere di guida in generale. Sono stati attenuati i rumori aerodinamici e di rotolamento degli pneumatici, ruote di nuova generazione e la copertura per il fondo della carrozzeria permettono di migliorare la resa aerodinamica.

