Regali di Natale, Apple estende il periodo per restituzione e rimborso

Apple estende il periodo per la restituzione prodotti e l’ottenimento di un rimborso per il periodo delle festività. Tutti i prodotti Apple acquistati su Apple Store online e ricevuti tra il 15 novembre e il 6 gennaio potranno essere restituiti fino al 20 gennaio 2020.

Per evitare di ridursi all’ultimo giorno utile, sono molti gli utenti che preferiscono acquistare adesso per mettersi in casa il regalo da consegnare a natale. La politica resi e rimborsi Apple standard è di soli 14 giorni e ciò non consentirebbe a coloro che acquistano adesso di poter restituire il regalo di natale aperto solo il 24 o 25 dicembre. Fortunatamente Apple ha esteso il periodo per effettuare il reso: gli articoli acquistati sull’Apple Online Store e ricevuti tra il 15 novembre 2019 e il 6 gennaio 2020 possono essere restituiti fino al 20 gennaio 2020 incluso.

Ovviamente, al di là delle tempistiche estese, tutte le altre regole per la restituzione sono quelle fissate dalle politiche standard. Inoltre, tutti gli acquisti effettuati dopo il 6 gennaio 2020 sono soggetti alla politica per i resi standard e dunque andranno restituiti entro 14 giorni di calendario dalla data di ricezione dell’ordine.

Come restituire un ordine e ottenere il rimborso

Per restituire un prodotto ricevuto è necessario contattare Apple in uno dei tanti modi possibili. Quando si contatta Apple occorre fornire numero d’ordine web, indirizzo completo dove prelevare i prodotti, numero di telefono, orario preferito per essere contattati dal corriere.Dopo aver compiuto questi passaggi il cliente riceverà una mail con un numero Return Material Authorisation (RMA), da indicare sui prodotti che si stanno restituendo, così da consentire ad Apple una rapida elaborazione del reso. La procedura di rimborso verrà avviata non appena Apple avrà ricevuto l’articolo.

Solitamente, dopo che i prodotti saranno arrivati presso i magazzini Apple, sono necessari circa 5-7 giorni affinché il rimborso venga accreditato sul conto con il quale è stato pagato.