La mirrorless Fujifilm X-T30 III è una APS-C compatta, potente e connessa

Fujifilm X-T30 III, appena presentata in Italia in un evento speciale riservato alla stampa, rinnova la gamma mirrorless APS-C entry-level della casa giapponese, portando in un corpo compatto e leggero da soli 378 grammi un concentrato di tecnologia derivata dai modelli di fascia superiore. Design classico, controlli analogici e una forte componente creativa si uniscono a un comparto tecnico aggiornato, che punta a soddisfare fotografi e videomaker attenti alla qualità ma anche alla portabilità e alla connettività.

Vvi guidiamo alla scoperta delle novità principali, dalle prestazioni al design, fino alle nuove possibilità di connessione e stampa istantanea e vediamo le caratteristiche del nuovo zoom ultra leggero FUJINON XC13-33mm che viene abbinato in kit alla la XT 30 III.

Un corpo compatto per la fotografia quotidiana e per i viaggi

Fedele alla filosofia della serie X-T, la X-T30 III conserva lo stile vintage con mirino elettronico centrale e controlli fisici per tempi, diaframmi e simulazioni pellicola. Le dimensioni restano identiche al modello precedente (118,4 × 82,8 × 46,8 mm), ma l’impugnatura è stata leggermente rivista per una presa più stabile e confortevole.

La costruzione in lega leggera trasmette solidità senza sacrificare la compattezza, rendendo questa fotocamera ideale da portare con sé in ogni situazione. Sul retro trova posto un monitor LCD inclinabile da 1,62 milioni di punti, perfetto per inquadrature creative dall’alto o dal basso.

La ghiera principale permette di passare istantaneamente alla modalità automatica, in cui la fotocamera riconosce la scena e imposta da sola tempi, diaframmi e ISO. Il flash pop-up integrato, comodo e ben calibrato, offre un valido aiuto per ritratti e scatti in controluce.

Il tutto mantenendo la filosofia Fujifilm: un approccio diretto, fatto di ghiere e comandi manuali, ma con un’interfaccia intuitiva anche per chi entra nel sistema per la prima volta.

Simulazioni pellicola e impostazioni creative

Una delle novità più interessanti è la ghiera dedicata alle Simulazioni Pellicola, un comando fisico che consente di scegliere rapidamente tra 20 modalità cromatiche, tra cui le inedite REALA ACE — fedele nella riproduzione dei colori — e NOSTALGIC Neg. — caratterizzata da toni caldi e morbidi.

La ghiera introduce inoltre tre posizioni personalizzabili (FS1–FS3), dove potete memorizzare le vostre “ricette” creative preferite: combinazioni di simulazioni, curve tonali, nitidezza e saturazione. Una soluzione semplice ma potente che stimola la sperimentazione e permette di creare stili coerenti per reportage, paesaggi o ritratti.

Questa attenzione alla resa cromatica resta uno dei punti di forza del sistema Fujifilm: la tecnologia di riproduzione del colore proprietaria, ispirata alle storiche pellicole della casa, continua a offrire un look unico e immediatamente riconoscibile.

Qui sotto alcuni scatti in parte realizzati a mano libera nelle primissime ore in cui abbiamo potuto provare la XT-30 III in anteprima tra le strade di Parma e presso il castello di Tabiano nelle ore serali. I fotogrammi scattati con il flash interno sono indicati in didascalia.

Prestazioni tecniche e autofocus evoluto

Sotto la scocca, la X-T30 III monta il collaudato sensore X-Trans CMOS 4 da 26,1 megapixel retroilluminato, abbinato al nuovo processore X-Processor 5, lo stesso che equipaggia modelli di fascia superiore. Questa combinazione consente un’elaborazione delle immagini circa due volte più veloce rispetto al modello precedente, migliorando reattività generale, tempi di accensione e prestazioni in raffica.

Il nuovo sistema di autofocus basato su deep learning introduce un riconoscimento intelligente dei soggetti che comprende ora animali, uccelli, auto, moto, biciclette, aerei, treni, insetti e droni, oltre a visi e occhi umani. Il tracciamento è più fluido e preciso, utile sia nella fotografia d’azione che nei video.

Sul fronte video, la fotocamera supporta registrazione interna 6.2K/30p a 10 bit 4:2:2, insieme a 4K/60p e Full HD/240p per slow motion estremi. È presente una stabilizzazione digitale che compensa le piccole vibrazioni e rende le riprese a mano libera più stabili.

La durata della batteria raggiunge circa 425 scatti in modalità Economy, un miglioramento rispetto alla generazione precedente, e la connettività USB-C consente ricarica e trasferimento dati rapidi.

Connettività e controllo remoto

Uno degli aspetti su cui Fujifilm ha posto maggiore attenzione è la connettività.

La X-T30 III integra Wi-Fi e Bluetooth Low Energy per una comunicazione costante con smartphone e tablet tramite l’app Fujifilm XApp (disponibile per iOS e Android).

Attraverso l’app potete:

Controllare la fotocamera in remoto , regolare esposizione, tempi e diaframmi e scattare direttamente dallo smartphone.

, regolare esposizione, tempi e diaframmi e scattare direttamente dallo smartphone. Trasferire foto e video in tempo reale sul dispositivo mobile per la condivisione immediata sui social.

in tempo reale sul dispositivo mobile per la condivisione immediata sui social. Aggiornare il firmware della fotocamera in modalità wireless, senza collegamenti fisici.

Inoltre, la X-T30 III è compatibile con le stampanti instax Link, come Mini Link 2 e Wide Link, per stampare istantaneamente le immagini scattate. Basta un collegamento wireless per passare “dallo scatto alla stampa” in pochi secondi, senza necessità di utilizzare app intermedie.

Questa integrazione rappresenta un’evoluzione significativa per gli utenti che desiderano un flusso fotografico completamente mobile: scattare, selezionare, stampare e condividere, tutto senza passare dal computer.

Per chi utilizza la fotocamera in viaggio o per eventi, la gestione remota tramite smartphone e la possibilità di backup immediato su cloud o dispositivo mobile sono vantaggi concreti che semplificano l’esperienza d’uso.

FUJINON XC13-33mm F3.5-6.3 OIS: lo zoom compatto e stabilizzato perfetto per X-T30 III

Il nuovo FUJINON XC13-33mmF3.5-6.3 OIS accompagna la mirrorless Fujifilm X-T30 III come obiettivo “di kit” ideale per chi si avvicina al sistema X o cerca uno zoom compatto, leggero e versatile per l’uso quotidiano. Copre una gamma equivalente a 20-50 mm nel formato 35 mm, offrendo un mix equilibrato di grandangolo e standard in un corpo sorprendentemente portatile.

Con una lunghezza di 37,5 mm e un peso di soli 125 grammi, questo è lo zoom più leggero e piccolo mai realizzato da Fujifilm. Le dimensioni ridotte non compromettono però la qualità: l’obiettivo impiega 10 elementi in 9 gruppi, con 4 lenti asferiche e 3 ED per minimizzare distorsioni e aberrazioni cromatiche. Il risultato è una resa nitida e uniforme, con colori naturali e un contrasto preciso anche ai bordi.

Prestazioni e qualità ottica

La struttura ottica avanzata assicura immagini pulite e bilanciate su tutto il range focale. Alla focale minima di 13 mm potete catturare ampie vedute e interni luminosi, mentre a 33 mm l’ottica offre una prospettiva naturale perfetta per ritratti ambientati o street photography.

L’apertura variabile f/3.5-6.3, combinata con il diaframma a 9 lamelle arrotondate, produce un bokeh più morbidorispetto ai precedenti modelli della serie XC. I soggetti in primo piano risaltano con sfondi piacevolmente sfumati, ideale per chi ama effetti artistici senza ricorrere a ottiche fisse luminose.

La distanza minima di messa a fuoco di 20 cm resta costante su tutto lo zoom, permettendo di realizzare macro creative e primi piani con un ingrandimento massimo di 0,25×. È una caratteristica utile per dettagli di cibo, fiori, piccoli oggetti o per enfatizzare texture e materiali, ampliando le possibilità di ripresa con una sola lente.

Stabilizzazione e autofocus

Uno dei punti di forza del nuovo XC13-33mm è la stabilizzazione ottica d’immagine (OIS) da 4 stop, che consente di scattare a mano libera anche con tempi più lunghi o in condizioni di luce scarsa. Potete realizzare fotografie notturne, scene urbane o paesaggi crepuscolari senza cavalletto, mantenendo nitidezza e dettaglio.

L’autofocus è rapido e silenzioso, con una velocità di circa 0,025 secondi, sfruttando al massimo le potenzialità del processore X-Processor 5 della X-T30 III. Questa reattività si traduce in messa a fuoco istantanea, utile sia per cogliere momenti spontanei sia per registrare video fluidi e precisi.

Grazie alla combinazione di AF avanzato e stabilizzazione, l’obiettivo risulta efficace anche nelle riprese video 6.2K e 4K/60p, garantendo movimenti stabili e dettagli accurati. Per chi desidera realizzare contenuti per i social o vlog di viaggio, questo zoom rappresenta un alleato pratico e affidabile.

Esperienza d’uso e destinazione

La filosofia del nuovo XC13-33mm OIS è chiara: offrire massima praticità e qualità in formato tascabile. La struttura retrattile lo rende facile da riporre e perfettamente bilanciato sul corpo della X-T30 III. In combinazione, la fotocamera e l’obiettivo pesano meno di 500 grammi: un kit che potete portare sempre con voi, ovunque.

Il suo range focale copre le esigenze tipiche di chi viaggia, fotografa in famiglia o sperimenta generi diversi senza cambiare ottica. È pensato per chi vuole semplicità, stabilità e resa costante, ma anche per chi desidera un secondo zoom compatto da affiancare a ottiche fisse luminose.

Prezzo e disponibilità di FUJINON XC13-33mm

Il FUJINON XC13-33mmF3.5-6.3 OIS sarà disponibile singolarmente da gennaio 2026 al prezzo di 399,99 euro (IVA inclusa). È acquistabile separatamente o nel kit ufficiale con la Fujifilm X-T30 III, offrendo un punto d’ingresso ideale nel sistema X per chi cerca una soluzione completa e immediata.

Leggero, nitido e stabilizzato, l’XC13-33mm OIS è l’obiettivo che trasforma la X-T30 III in una fotocamera da portare sempre al collo: versatile come uno zoom, compatto come un fisso, pronto a seguirvi in ogni scatto.

Prezzo, versioni e disponibilità di XT 30 III solo corpo e in kit con FUJINON XC13-33mm

La Fujifilm X-T30 III arriverà a novembre 2025 in tre colorazioni — Black, Charcoal Silver e Silver — con due configurazioni di vendita:

Solo corpo: 969,99 euro (IVA inclusa)

969,99 euro (IVA inclusa) Kit con obiettivo XC 13-33 mm: 1.149,99 euro (IVA inclusa)

Il posizionamento la colloca in una fascia intermedia del mercato APS-C: perfetta per utenti evoluti e creativi che cercano qualità d’immagine, controlli manuali e prestazioni elevate, ma in un corpo compatto e accessibile.