Nissan, il nuovo Qashqai e-POWER debutta sulle strade di Milano

Quasi dieci anni dopo il suo debutto a livello mondiale, e dopo tre anni dal lancio in Europa, Nissan ha presentato la nuova generazione della sua tecnologia e-POWER.

Il produttore riferisce di in propulsore pensato per offrire tutto il piacere e i vantaggi della guida elettrica, con accelerazione fluida e brillante unita a una grande silenziosità, ma senza la ricarica alla spina e con tutta la comodità quotidiana della tradizionale alimentazione a benzina.

e-POWER rappresenta un inedito approccio alla mobilità elettrificata. Il motore 100% elettrico muove le ruote della vettura e il motore termico produce energia che tramite l’inverter va alla batteria, al motore elettrico o a entrambi. A differenza degli ibridi tradizionali, nel sistema e-POWER la potenza generata dal motore termico non è mai trasmessa direttamente alle ruote.

e-POWER vanta Consumi ridotti fino a 4.5 l/100km (WLTP) o fino a 22,2 km/l e Autonomia oltre 1.200 km (ciclo WLTP) + 13% rispetto alla precedente generazione; le omissioni di CO₂ passano da 116 g/km a 102 g/km, la rumorosità dell’abitacolo è ridotta di 5.6 dB rispetto alla precedente generazione, +15 CV di potenza in modalità Sport.

Propulsore riprogettato

Il cuore del Nuovo e-POWER è un propulsore modulare 5-in-1 che integra motore elettrico, generatore, inverter, riduttore e moltiplicatore in un assemblaggio più compatto e più leggero.

La potenza massima sulle ruote cresce di 11 kW rispetto alla versione precedente e raggiunge i 151 kW (205 CV). La capacità della batteria resta invariata e pari a 2,1 kWh.

Il motore termico ha sempre la configurazione a tre cilindri turbo benzina da 1,5 litri ed è esclusivamente dedicato all’applicazione e-POWER. La combustione è di tipo STARC (Strong Tumble & Appropriately stretched Robust ignition Channel) un brevetto Nissan, che massimizza la miscelazione fra aria e combustibile al momento dell’iniezione nel cilindro, promettendo di migliorare l’efficienza fino al valore del 42%.

Un turbocompressore più grande permette di ridurre di 200 giri/min il regime del motore durante la guida in autostrada.

Il produttore sottolinea migliorie negli intervalli di manutenzione, che passano da 15.000 a 20.000 km, con la riduzione dei costi di gestione della vettura.

Con un solo pieno, Qashqai con il Nuovo e-POWER promette più di 1.200 km (ciclo WLTP), più di quanto fanno molti ibridi tradizionali plug-in, ma senza bisogno di cavo di ricarica e con la comodità del rifornimento tradizionale.

infotainment e suite Google

Oltre al Nuovo e-POWER, Qashqai presenta una serie di miglioramenti in termini di connettività. L’infotainment ofrre la suite Google integrata per accedere a Google Maps – per pianificare gli spostamenti su mappe aggiornate in tempo reale – Google Assistant – per gestire alcune funzioni della vettura tramite comandi vocali – Google Play Store – per accedere alle app.

Tra le nuove funzionalità figurano anche l’accesso ad app aggiuntive di Google Play, quali le previsioni meteo per le destinazioni pianificate e Nissan Trip Stories, che consente di registrare e condividere i viaggi tramite l’app NissanConnect Services.

Ulteriori miglioramenti tecnologici includono funzioni di assistenza alla guida ProPILOT potenziate, con interfacce di guida autonoma multi-corsia migliorate per un monitoraggio più efficiente del traffico e una maggiore consapevolezza dell’ambiente circostante.

Nissan Qashqai con il Nuovo e-POWER, prodotto presso lo stabilimento Nissan di Sunderland, nel Regno Unito, è disponibile presso le concessionarie italiane con prezzi a partire da 38.100 euro.

Per tutte le notizie che trattano di auto, veicoli elettrici, mobilità smart e guida autonoma rimandiamo alla sezione dedicata ViaggiareSmart del nostro sito.