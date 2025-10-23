NFC a lungo raggio, addio ai tocchi imprecisi su iPhone e Watch

L’NFC Forum (l’organismo che si occupa della tecnologia NFC) ha annunciato la NFC Certification Release 15 (CR15), definendo il programma di test che consentirà ai produttori di certificare la conformità con le nuove specifiche annunciate all’inizio di quest’anno.

CR15 permetterà di testare il raggio di lettura fino a 20mm, una differenza che potrebbe sembrare minima sulla carta ma che perfeziona il precedente limite di 5mm, migliorando l’esperienza utente con dispositivi conformi, richiedendo un allineamento meno preciso per le connessioni e permetterà di ridurre drasticamente errori di rilevamento, tocchi non riusciti e problemi di allineamento.

Vantaggi

Futuri dispositivi come iPhone, Apple Watch e nuovi device Android che integreranno hardware conforme con supporto alla tecnologia NFC in questione, avranno il vantaggio di una minore rigidità per le zone di contatto che richiedono interazione a corto raggio, permettendo ad esempio di accedere con più facilita alle stanze di porte compatibili HomeKit negli hotel (senza chiave fisica), sbloccare le portiere dell’auto compatibili o interagire in modo più semplice in contesti come ad esempio i tornelli nei trasporti pubblici e i pagamenti con i POS.

L’utente non dovrà più posizionare il telefono o lo smartwatch vicinissimo al terminale NFC, con ovvii benefici in termini di praticità, velocità e altri vantaggi anche per quanto riguarda auricolari, tag NFC embedded e altri oggetti smart.

Giacché le comunicazioni avvengono solo in prossimità fisica, la tecnologia NFC implica maggiore sicurezza rispetto ad altre tecnologie wireless, con ovvii vantaggi in termini di sicurezza, aspetto cruciale con pagamenti e sistemi di controllo degli accessi. L’obiettivo dell’NFC Forum non è migliorare la portata ma migliorare esclusivamente la qualità delle interazioni, riducendo gli errori dovuti all’allineamento.

Oltre a migliorie legate all’aumento del raggio operativo, altra novità della Release 15 di questa certificazione è il supporto al Digital Product Passport (DPP), un formato che consente ai produttori di associare informazioni sul ciclo di vita di un prodotto (es. materiali, provenienza, modalità di smaltimento, ecc.) direttamente a un tag NFC, sfruttando il formato NDEF, consentendo ad aziende e consumatori di visualizzare facilmente ad esempio dati ambientali e informazioni di riciclo, avvicinando uno smartphone a un’etichetta “smart”..