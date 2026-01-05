La nuova offerta luci Govee del CES ci guarda dall’alto in basso

Govee è conosciuta per la sua capacità di portare l’illuminazione smart in ogni angolo della casa, dalle lampadine alle strisce LED decorative, fino alle soluzioni pensate per accompagnare immagini e contenuti sullo schermo.

Al CES 2026 l’azienda ha però deciso di spostare l’attenzione verso una superficie finora meno esplorata del suo catalogo, il soffitto, presentando due nuove plafoniere che ampliano in modo significativo la sua proposta: Sky Ceiling Light e Ceiling Light Ultra. Accanto a queste, Govee ha mostrato anche una nuova lampada da terra e un’evoluzione importante delle sue tecnologie software.

Sky Ceiling Light

Govee Sky Ceiling Light simula la luce naturale del cielo e creare l’illusione di un’apertura verso l’esterno. È una soluzione pensata soprattutto per ambienti privi di finestre o con poca luce naturale, dove la qualità dell’illuminazione può cambiare radicalmente la percezione dello spazio.

La plafoniera utilizza LED personalizzati e un’illuminazione a gradiente per riprodurre transizioni credibili dal blu del giorno alle tonalità più calde del tramonto. La temperatura colore è regolabile tra 2700K e 6500K, con una luminosità massima di 5200 lumen. Come gli altri nuovi prodotti Govee, supporta Matter e può essere integrata nell’app Casa di Apple, anche se prezzo e disponibilità non sono ancora stati annunciati.

Ceiling Light Ultra

Più orientata all’espressione visiva è Govee Ceiling Light Ultra, che l’azienda definisce come una plafoniera pensata come una vera tela creativa. Il pannello circolare integra una matrice da 616 LED RGB controllabili singolarmente, una densità molto elevata per questa categoria di prodotti.

Supporta oltre 20 effetti luminosi preimpostati e consente di creare scene personalizzate. Tramite l’app Govee entra in gioco AI Lighting Bot 2.0, che trasforma semplici descrizioni testuali in composizioni luminose animate. La plafoniera arriva fino a 5000 lumen ed è pensata per ambienti tra i 200 e i 300 piedi quadrati, con una temperatura colore regolabile tra 2700K e 6500K.

Govee Floor Lamp 3

Accanto alle novità per il soffitto, Govee ha mostrato anche Floor Lamp 3, evoluzione della precedente lampada da terra. È compatibile con Matter e con HomeKit e introduce il sistema cromatico LuminBlend+, basato su una calibrazione Gamma proprietaria pensata per migliorare la precisione dei colori.

Secondo Govee, la lampada è in grado di riprodurre fino a 281 trilioni di colori e offre un intervallo di temperatura colore molto ampio, da 1000K a 10000K. LuminBlend+ verrà esteso nel corso del 2026 anche ad altri prodotti dell’azienda.

AI Lighting Bot 2.0 e DaySync

Il CES 2026 è stato anche l’occasione per presentare AI Lighting Bot 2.0, una nuova versione del sistema basato su modelli generativi che rende l’illuminazione più adattiva e reattiva al contesto. Il sistema è pensato per funzionare sia con luci decorative sia con soluzioni più grafiche, generando animazioni e scene luminose in modo automatico.

Accanto all’AI arriva anche DaySync, una funzione di illuminazione circadiana che adatta automaticamente luminosità, colore e temperatura della luce in base all’ora del giorno. Govee ha confermato che DaySync verrà introdotto sui nuovi prodotti indoor a partire da aprile 2026.