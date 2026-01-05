IA sempre in tasca: le app imperdibili per sfruttare a pieno il tuo smartphone nel 2026

Avere l’IA sempre a portata di mano sullo smartphone può essere possibile, ci sono delle app che sono davvero utili allo scopo.

La tecnologia è ormai diventata parte integrante della nostra quotidianità in ogni ambito, migliorandola non di poco, al punto tale che ci può sembrare impossibile pensare a quello che facciamo adesso fosse precluso tempo fa. Non è detto che quello che oggi guardiamo con scetticismo sia per forza negativo, basti pensare al pensiero che tanti di noi hanno in merito all’IA, ovvero l‘Intelligenza Artificiale, a volte guardata come qualcosa che sostituisce l’azione umana, mentre può invece rivelarsi un aiuto importante in tante occasioni.

Non tutti sanno nello specifico in cosa possa funzionare, ma per capirlo davvero non può che essere importante acquisire familiarità con questo strumento e notare in prima persona le sue potenzialità. Non è necessario attendere a lungo, ci sono delle app che sono utili allo scopo che possiamo scaricare sin da ora sullo smartphone, adatte anche per i meno esperti.

Le app da avere sullo smartphone per provare subito l’IA

Il primo passo da fare quando si ha a che fare con qualcosa di nuovo e che apparentemente ci convince poco deve essere ovviamente quello di sperimentarlo in prima persona, così da capire meglio in cosa consiste. A volte è in questa fase che ogni dubbio viene messo da parte, a maggior ragione se si tratta di qualcosa di tecnologico che conosciamo poco o niente.

E’ ormai diventato impossibile negare l’utilità dell’IA, che può rivelarci utile generare contenuti visivi, organizzare la giornata, ottimizzare il lavoro e scrivere testi, oltre che per sentirci meglio a livello mentale. Già questo dovrebbe quindi bastare per spingerci ad avere maggiore familiarità e sperimentarla in prima persona, cosa facilmente possibile grazie ad alcune app adatte per ogni smartphone.

La più nota è certamente Chat GPT, in grado di generare articoli, tradurre testi, risolvere problemi di programmazione, insegnare lingue e perfino simulare dialoghi complessi. Non possiamo considerarla solo come un semplice strumento fisso, che non è capace di capire quello che stiamo chiedendo, visto che può anche percepire richieste non espresse chiaramente o adattarsi all’utente grazie al suo tono. Insomma, è un po’ come se avessimo di fronte una persona con cui dialogare, pur senza averla davvero. Premesse come questa non possono che generare curiosità, quasi sicuramente una volta provata non si vorrà più tornare indietro.

Tanti potrebbero inoltre avere sperimentato Grok di xAI, già integrata con X, ex Twitter, in grado di dare risposte aggiornate, analisi delle tendenze, ricerca visiva e contenuti creativi in tempo reale. Una volta entrati nel social, possiamo quindi soddisfare ogni curiosità su una frase o su un’immagine, che possiamo caricare, e risolvere dubbi che riteniamo importanti.

Gli utenti che hanno un dispostivo Android potrebbero invece già avere provato Gemini, che risulta essere integrata con i modelli più recenti. E’ preziosa per gestire email, promemoria, messaggi, ricerche vocali, generazione testi e automazioni ed è attiva su più app in contemporanea, perfetta anche per avere suggerimenti sulle abitudini dell’utente. Nessun problema, però, possono provarla anche gli utenti che hanno un iPhone.