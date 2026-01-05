Da Belkin nuovi caricabatterie wireless Qi2 da 25W convertibili

Al CES 2026 Belkin ha rinnovato la suo proposta di caricabatterie wireless, puntando sullo standard Qi2 da 25 W e su soluzioni che si adattano a scenari d’uso diversi, dalla mobilità quotidiana alla scrivania di casa o dell’ufficio. La nuova gamma ruota attorno a tre prodotti, con un’attenzione particolare al concetto di ricarica modulare.

UltraCharge Pro 2-in-1 Convertible Charger

L’UltraCharge Pro 2-in-1 Convertible Charger è il modello per chi si sposta spesso e vuole ridurre al minimo ingombri e cavi. Supporta la ricarica wireless Qi2 fino a 25 W per iPhone e integra un puck certificato Apple MFi per la ricarica rapida di Apple Watch, consentendo di alimentare entrambi i dispositivi nello stesso momento.

Il design convertibile permette di usarlo sia come base piatta sia come supporto da tavolo, mentre la struttura pieghevole lo rende adatto al trasporto. Belkin ha lavorato su allineamento magnetico e gestione termica per garantire una ricarica stabile anche a potenze elevate. Nella confezione sono inclusi alimentatore USB-C da 45 W e cavo da 1,5 metri.

UltraCharge Modular Charging Dock

Il prodotto più rappresentativo della nuova linea è l’UltraCharge Modular Charging Dock, una stazione di ricarica wireless progettata per gestire più dispositivi in un unico punto. Il dock consente di ricaricare smartphone, auricolari e smartwatch contemporaneamente, grazie a due pad wireless Qi2 e a un alloggiamento dedicato all’orologio.

L’aspetto più interessante è la scelta del sistema BYOP, bring your own puck. Belkin non impone un caricatore proprietario per lo smartwatch, ma consente di utilizzare quello già in possesso, rendendo il dock compatibile non solo con Apple Watch ma anche con altri ecosistemi.

L’alloggiamento con meccanismo a molla può essere richiuso quando non serve, riducendo l’ingombro. Il caricatore supporta Qi2 a 25 W per lo smartphone e include alimentatore USB-C da 45 W.

Qi2 come base comune della nuova gamma

A completare l’offerta ci sono i caricabatterie wireless Qi2 da 25 W più tradizionali, che rappresentano la base tecnologica dell’intera gamma e che Belkin utilizza anche in altri prodotti, come i nuovi power bank magnetici. L’obiettivo è rendere Qi2 il riferimento unico per la ricarica wireless, sia fissa sia portatile, mantenendo un’esperienza coerente tra casa, ufficio e mobilità.