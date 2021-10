La nuova Wacom Cintiq Pro 16 per artisti e progettisti digitali

Wacom ha presentato il nuovo display interattivo Cintiq Pro 16, dispositivo che può essere inserito in una borsa o uno zaino per notebook: opzione interessante per i creatori di contenuti digitali che si spostano continuamente fra luoghi di lavoro e computer diversi.

Il produttore riferisce che la tecnologia touch screen impiegata in Cintiq Pro 16 offre prestazioni migliori rispetto alle generazioni precedenti. È possibile utilizzare la penna insieme al multi-touch per gli utenti che amano usare le dita per spostarsi velocemente nelle schermate e allo stesso tempo muovere, zoomare e ruotare illustrazioni, foto o modelli nei software 2D e 3D che supportano questi gesti. Per una maggiore personalizzazione, il dispositivo è dotata di un interruttore fisico sull’estremità superiore della cornice dello schermo che consente di attivare e disattivare il multi-touch per gli utenti che preferiscono non usarlo mentre lavorano.

Otto tasti ExpressKey consentono di integrare e personalizzare shortcut (scorciatoie) e tasti di modifica nel proprio flusso di lavoro e sono posizionati posteriormente ai lati del display (quattro su ogni lato).

La penna Wacom Pro Pen 2 promette controllo e precisione, con una accuratezza e una sensibilità alla pressione quattro volte superiori rispetto alla precedente penna Pro Pen, offrendo un’esperienza fluida e intuitiva pressoché senza ritardi su una superficie in vetro opaco leggermente satinato che emula la naturale sensazione e il feedback di una tradizionale penna o un pennello. Inoltre, l’optical bonding riduce notevolmente la parallasse per offrire prestazioni migliori quando si lavora con piccoli dettagli e linee sottili.

Il supporto regolabile Wacom permette di concentrarsi sul proprio lavoro e grazie allo standard VESA è possibile collegare anche supporti di terze parti. Per gli artisti che vogliono sperimentare con diversi tipi di penne, sono disponibili la sottile Pro Pen Slim e la Pro Pen 3D con tre pulsanti personalizzabili. Da evidenziare Wacom Color Manager con l’hardware Wacom Calibrator. il software Wacom Profiler e il telecomando portatile ExpressKey che è possibile personalisfruttare per creare shortcut per applicazioni con 17 tasti personalizzabili e il Touch Ring.

Wacom Cintiq Pro 16 è compatibile sia con Mac sia con PC e offre una risoluzione Ultra HD 4K (3.840 x 2.160) tramite connettività USB-C o HDMI. Il dispositivo getisce il 98% di Adobe RGB. Il prezzo di listino è 1.599,99 euro. La Wacom Cintiq Pro 16 sarà disponibile su Wacom eStore e presso alcuni retailer a partire da novembre.