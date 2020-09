La Prime Bike di Amazon da 500 dollari è una spin bike connessa

Una spin bike connessa a basso costo, a soli 500 dollari, esclusivamente disponibile per gli abbonati Prime. E’ la prima bicicletta smart di Amazon, realizzata da Echelon, produttore di attrezzi per il fitness connessi e, ufficialmente si chiama Ex-Prime, ma è già diventata la “Prime Bike”.

Amazon ed Echelon hanno firmato un accordo per la realizzazione di questa Prime Bike. La bicicletta presenta in realtà molte delle caratteristiche hardware che si trovano sulle biciclette Echelon, ma per mantenere il prezzo inferiore rispetto ad altri modelli, non sono disponibili alcuni extra e accessori che si trovano o si possono scegliere, invece, sulle bici marchiate Echelon.

La Prime Bike è una variante a costo contenuto della Echelon Connect Sport, ma con qualche differenza, come una diversa manopola per la resistenza e il manubrio. Un modello simile, ma privo di qualsiasi dispositivo smart, è venduto allo stesso prezzo da Walmart in seguito a una collaborazione tra il gigante del commercio al dettaglio ed Echelon.

La partnership tra Echelon e Amazon è in corso da un po’ di tempo e il primo gruppo di dispositivi realizzati è stato venduto senza clamore e senza annunci nelle ultime settimane. Soltanto ora la collaborazione è stata resa pubblica, con la conferma ufficiale da parte di Echelon della richiesta di Amazon di costruire una Prime Bike, per ora presente solo sullo store statunitense per gli utenti Prime ma al momento non ancora disponibile.

«La Prime Bike è stata sviluppata in collaborazione con Amazon con l’obiettivo di creare una bicicletta connessa per meno di 500 dollari e questa sfida è stata fenomenale – ha dichiarato Lou Lentine, Presidente e CEO di Echelon Fitness -. Il desiderio di Amazon di collaborare con noi per il loro primo prodotto per il fitness smart è un riconoscimento al nostro impegno per fornire agli utenti prodotti di qualità a un prezzo ragionevole».

