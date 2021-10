La scatolina BUDI è il gioiello dei tecnomani

C’è un accessorio che vi risolve diversi problemi, specialmente in mobilità: è di BUDI ed è una piccola scatola multifunzione che al momento si può comprare in offerta a 10,15 euro.

Si tratta di un quattro-in-uno dedicato ai tecnomani, capace di tornare utile in più di una situazione occupando 9 x 6 centimetri di spazio, con uno spessore di circa un centimetro e mezzo e con un peso complessivo di 64 grammi. Tolto il coperchio, dentro ci sono degli scompartimenti separati che permettono di riporre 2 schede nano SIM (o due microSD, oppure una SIM e una scheda di memoria) e dove trovano posto un pin per l’estrazione del cassetto dei telefoni, un cavetto con doppia spina USB-C lungo una decina di centimetri e tre adattatori per convertire una delle due spine in una microUSB, una USB-A tradizionale oppure in una spina Lightning per i dispositivi Apple.

Oltre a fungere da porta-accessori è anche un lettore di schede perché presenta su un lato esterno un ingresso microSD e una presa USB-C: basta quindi collegare la scatolina al computer, allo smartphone o al tablet tramite il cavetto in dotazione e inserire la scheda di memoria in questo scompartimento per poterne leggere il contenuto e manipolare i dati a proprio piacimento.

In aggiunta è anche un caricatore wireless capace di erogare fino a 15 Watt: anche in questo caso basta collegare un’estremità del cavetto alla presa USB-C della custodia, l’altra ad una presa di alimentazione o un caricatore sufficientemente potente per gestire l’energia richiesta dal proprio smartphone compatibile e a quel punto basta poggiare quest’ultimo sopra la superficie contrassegnata dal simbolo di ricarica wireless per cominciare a ricaricarlo senza dover collegare alcun cavo.

Infine è anche una torcia: basta pigiare il tasto circolare posizionato al centro della custodia per accendere e spegnere il piccolo LED posizionato ad uno dei bordi della scatolina. Questo pulsante è stato per altro inserito al di sotto del coperchio in modo tale da evitare accensioni accidentali (anche se la scheda tecnica non ne parla è probabile che ad alimentare questa torcia ci sia una piccola batteria che viene ricaricata quando si usa il dispositivo come caricatore wireless o come lettore di schede).

Se intendete acquistarlo, questo pratico accessorio è in vendita online a 10,15 euro. Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.