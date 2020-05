La Smart Home HONOR Choice porta la domotica negli oggetti di tutti i giorni

Lo scorso anno, HONOR ha annunciato ufficialmente la sua strategia Smart Life 1+8+N che vede lo smartphone come prodotto principale affiancato da 8 categorie di dispositivi interni, e una vasta gamma di prodotti IoT dei nostri partner: con gli annunci del 19 maggio i progetti diventano realtà con il lancio di elettrodomestici e accessori per la casa che anno look e caratteristiche per essere inseriti in un vero e proprio ecosistema.

HONOR Choice include una gamma completa di di dispositivi smart tra i migliori prodotti da aziende che coprono i settori Smart Home, Sport, Intrattenimento, Tecnologia e Viaggi. Sfruttando tecnologie innovative come HUAWEI HiLink, HONOR Choice consente una connessione intelligente senza soluzione di continuità per contribuire a un’esperienza completamente integrata. Ecco i prodotti presentati.

Auricolari True Wireless All-Around X1 con durata della batteria fino a 24 ore

Dotati di un doppio microfono, gli auricolari TWS Earbuds X1 possono fornire una qualità del suono superba per ridurre efficacemente il rumore ambientale durante le chiamate o durante l’ascolto della musica. Alimentati da una nuova tecnologia di trasmissione binaurale sincrona, TWS Earbuds X1 sono in grado di trasmettere segnali sonori con una latenza estremamente bassa per garantire un’esperienza senza ritardi.

Grazie alle 24 ore di durata della batteria, gli auricolari sono in grado di rimanere con voi durante tutto il giorno.



L’aspirapolvere senza fili Smart Vacuum per pulire e mantenersi in forma

I lavori domestici sono un compito impegnativo, specialmente quando la famiglia passa più tempo in casa. Alimentato da un motore da 350W a 100.000 giri/min, lo Smart Vacuum è dotato di una potente tecnologia di aspirazione e pulizia con una durata della batteria fino a 65 minuti. È inoltre dotato di un sistema di pulizia a sterilizzazione a raggi ultravioletti per eliminare efficacemente i batteri su diverse superfici.

Visto che il lavoro di pulizia è di fatto un modo per bruciare energia corporea Smart Vacuum è in grado di rilevare e calcolare automaticamente il vostro consumo di calorie e di trasferire i dati puntuali a HUAWEI HiLink per verificare anche le vostre prestazioni di “allenamento”.

E’ in grado anche di rimuovere liquidi e di pulire con dei liquidi.

Dispositivi intelligenti per sane abitudini

Oltre ai gadget intelligenti che possono alleggerire il carico di lavoro domestico ci sono quelli che possono consentire un’atmosfera più confortevole e facilitare la cura del proprio corpo ed ecco quindi una serie dispositivi intelligenti collegati loro tra cui Air Multiplier, Umidificatore, Lampada da tavolo, Spazzolino da denti elettronico e Smart Kettle.

Air Multiplier – ventilatore senza pale

Air Multiplier ha un telaio di colore silver relativamente sottile che può entrare nella maggior parte delle stanze senza ostruire i mobili o bloccarsi da solo. Grazie alla tecnologia di turbocompressione senza pale, è sempre possibile ottenere una copertura di corrente d’aria, indipendentemente dal luogo in cui si è seduti, il che lo rende ideale per i soggiorni o anche per gli appartamenti open space. Inoltre, l’aria è progettata per fluire costantemente mantenendo una stanza alla temperatura desiderata.

Umidificatore

Per le persone che soffrono di sintomi respiratori nei mesi estivi, l’umidificatore può aiutare a mantenere l’aria nelle giuste condizioni. Con un serbatoio da 3 litri e una capacità di 400 ml/h di umidità, è perfetto per camere da letto, uffici e stanze di medie dimensioni. Il serbatoio trasparente montato in alto mostra chiaramente il livello d’acqua, permettendo agli utenti di tenere traccia del successivo evento di ricarica. Ed è dotato di un design antibatterico per ridurre efficacemente la crescita dei batteri.

Lampada da scrivania intelligente

L’illuminazione di una stanza può influenzare il vostro umore. Questa elegante e moderna Smart Desk Lamp è in grado di produrre una luce soffusa con una tecnologia di illuminazione tridimensionale per garantire che ogni sfumatura di luce sia uniforme. Può coprire un’area di diametro fino a 1,12m. Con la certificazione TÜV Eye Comfort, Smart Desk Lamp può ridurre l’emissione di luce blu per creare un ambiente di lavoro accogliente dove è possibile concentrarsi ed essere produttivi.

Spazzolino da denti Smart Ultra-Sonic

Lo spazzolino da denti Smart Ultra-Sonic è caratterizzato da un design curvo che aiuta a ridurre il numero di batteri attaccati allo spazzolino. La sua tecnologia sonica offre un’esperienza di pulizia profonda ed è possibile familiarizzare con questo strumento grazie alle guide intelligenti fornite da HiLink. Con il caricatore a muro, lo Smart Ultra-Sonic Toothbrush può essere facilmente installato per mantenere in ordine il bagno e fornisce una potente esperienza di pulizia fino a 30 giorni con una sola carica.

Bollitore Smart Kettle

Alimentato da una fonte di calore da 1800W, lo Smart Kettle è veloce da scaldare e si può impostare l’ebollizione in remoto indipendentemente da dove ci si trovi dal proprio smartphone con HiLink. Inoltre, è possibile godere di un controllo intelligente della temperatura e della declorazione per soddisfare le esigenze quotidiane.

I prodotti saranno distribuiti a partire da Giugno in Italia, nella gran parte d’Europa, India, Malesia, Thailandia, Messico ed Emirati Arabi Uniti tra gli altri. Quelli indicati nelle slide sono i prezzi nella Cina Continentale. I prezzi per l’Europa saranno comunicati più avanti.