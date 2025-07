La smart home modulare SwitchBot compatibile Matter in offerta Prime Day

SwitchBot è uno dei marchi più interessanti nel panorama della smart home, specializzato in soluzioni che rendono l’automazione domestica semplice, efficace e alla portata di tutti. Fondata con l’obiettivo di “automatizzare ogni cosa”, l’azienda ha fatto breccia nel cuore degli appassionati di tecnologia grazie alla sua capacità di trasformare oggetti comuni – come interruttori, tende e serrature – in dispositivi intelligenti controllabili da smartphone, assistenti vocali o automazioni.

Ciò che ha distinto SwitchBot fin dagli esordi è l’approccio modulare e compatibile. Invece di chiedere all’utente di sostituire dispositivi esistenti, i prodotti SwitchBot si adattano a quelli già presenti, offrendo un’evoluzione naturale della casa. Il primo esempio fu il celebre SwitchBot Bot, un piccolo robot che preme fisicamente pulsanti e interruttori per conto dell’utente. Oggi, questo spirito pionieristico continua a essere il motore di una gamma in espansione.

Prime Day 2025: le offerte SwitchBot imperdibili

In occasione del Prime Day 2025 su Amazon.it, SwitchBot propone una selezione di offerte davvero interessanti su alcuni dei suoi prodotti più iconici e innovativi. Per aiutarti a orientarti tra le promozioni, abbiamo raccolto una panoramica dei dispositivi in sconto, includendo anche il codice ASIN per facilitare la ricerca.

SwitchBot Bot – il tuttofare dei pulsanti

Compatibile con Alexa, Google Assistant e Siri, il Bot è perfetto per accendere luci, macchine del caffè o aprire portoni elettrici con un semplice tocco digitale.

SwitchBot Curtain 3 – motorizza le tende in un attimo

Facile da installare, compatibile con binari a U, I e a bastone. Può essere controllato via app, programmazione o sensore di luce.

SwitchBot Hub 2 – cuore smart della casa

Con supporto a Matter, sensori integrati di temperatura e umidità, il nuovo Hub 2 funge da ponte tra dispositivi Bluetooth e il cloud.

SwitchBot Lock Pro – la serratura smart definitiva

Facile da installare sopra la serratura esistente, permette l’apertura via app, impronta (se abbinata al tastierino) o automazione geolocalizzata.

SwitchBot Blind Tilt – trasforma le tende veneziane in intelligenti

Funziona con la luce solare e permette la regolazione automatica delle lamelle in base all’ora del giorno.

Il futuro è adesso: le novità 2025 in sconto

Oltre ai classici già apprezzati, il Prime Day 2025 rappresenta un’occasione perfetta per scoprire i prodotti più recenti ed evoluti del catalogo SwitchBot.

Li trovate elencati qui sotto.

