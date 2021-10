La spesa per le app sale a 34 miliardi nel terzo trimestre 2021

Su App Store e Google Play Store vola la spesa dei clienti: secondo un nuovo rapporto i clienti hanno speso 33,6 miliardi nel terzo trimestre del 2021, con un aumento del 15,1% su base annua.

Dopo aver riferito che la spesa dell’App Store è cresciuta del 22,1% su base annua nella prima metà del 2021 secondo una ricerca SensorTower Google Play Store ha continuato a vedere una crescita significativa.

La crescita è stata trainata principalmente da Google Play, che ha visto la spesa dei consumatori crescere del 18,6% di anno in anno a 12,1 miliardi di dollari da 10,2 miliardi di dollari. Sebbene l’App Store di Apple abbia visto una crescita più modesta, ha visto una maggiore spesa dei consumatori come negli anni precedenti con entrate in aumento del 13,2% a $ 21,5 miliardi da $ 19 miliardi Come nei periodi precedenti, i consumatori hanno speso circa 1,8 volte di più sul mercato di Apple rispetto a quello di Google

Siamo un po’ alle solite: su Google Play si scarica di più, ma è su App Store che si fanno i soldi.

TikTok ha superato da solo tre miliardi di download, secondo quanto riferito, ed è il primo tra le app non di Facebook. Il totale lo ha portato in cima alle classifiche sia su App Store, che al terzo posto, dopo Facebook e Instagram, su Google Play.

Nel complesso, il numero di volte in cui gli utenti hanno installato una determinata app per la prima volta è diminuito rispetto allo scorso anno.

Le installazioni di app [per la prima volta] nel 3Q21 sono diminuite dell’1,2% sull’App Store di Apple da 8,2 miliardi a 8,1 miliardi. Il mercato di Google ha registrato un calo del 2,1% a/a da 28,2 miliardi a 27,6 miliardi

L’App Store di Apple è attualmente oggetto di numerose accuse antitrust in tutto il mondo e la società ha apportato modifiche in risposta. L’analista di Morgan Stanley Katy Huberty, tuttavia, afferma che queste non causeranno alcun danno significativo ai profitti di Apple nelle vendite delle app.