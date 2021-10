Apple Watch, come disattivare gli avvisi vocali con gli allenamenti

Tra le novità di watchOS 8, gli annunci in automatico dei traguardi degli allenamenti e lo stato dell’anello Attività, funzione che dovrebbe aiutare a mantenere la concentrazione in attività come la corsa o l’HIIT.

Il “feedback vocale” (così è chiamata questa funzione) pronuncia i traguardi degli allenamenti tramite l’altoparlante integrato o da un dispositivo Bluetooth connesso.

Se non gradite il feeback vocale è possibile disattivarlo. Ecco di seguito due diversi modi per attivare o disattivare l’impostazione in questione.

Metodo 1 (da iPhone)

1) Aprite l’app Watch su iPhone

2) Scorrete fino a trovare la voce “Allenamento”;

3) Da qui scorrete in basso fino a trovare l’opzione “Feedback vocale” e attivare o disattivate la voce.

Metodo 2 – disabilitare il feedback vocale da Apple Watch

1) Aprite Impostazioni su Apple Watch

2) Scorrete fino alla voce “Allenamento”

3) Individuate l’opzione “Feedback vocale” e attivatela o disattivala in base alle vostre preferenze.

