La Svizzera sceglie l’italiana Quandopasso per il traffico smart

Gli utenti della rete autostradale svizzera potranno presto usufruire di informazioni sul traffico in tempo reale, attraverso l’ascolto dei messaggi audio distribuiti tramite l’app di un importante gestore di mobilità, direttamente dai loro smartphone: è il risultato di un protocollo di intesa siglato tra la startup italiana Quandopasso e il cliente elvetico.

Dopo la sperimentazione svolta lo scorso anno in collaborazione anche con la centrale per l’informazione sul traffico in Svizzera, il provider di servizi alla mobilità transalpino ha intrapreso con l’azienda italiana il percorso di sviluppo per inserire questa soluzione nella propria app entro l’autunno.

Il sistema Quandopasso, oggetto di brevetto depositato, anticipa il futuro della policy UE C-ITS (Cooperative Intelligent Transport Systems) favorendo, quindi, l’adozione da parte del pubblico del concetto di mobilità guidata come prevedono gli standard attualmente in formulazione da parte dell’Unione Europea. Basandosi sul concetto di segnaletica digitale virtuale, Quandopasso permetterà di gestire e informare gli utenti autostradali Svizzeri, grazie anche alla semplice integrazione del sistema nella Control Room dell’operatore.

Le tag generate dal sistema consentono infatti, pur mantenendo l’anonimato dei dati sensibili dell’utente, di riconoscere posizione e direzione di chi accede al servizio mediante app, e di trasmettere indicazioni e informazioni in modalità audio (attraverso la funzione TTS – text to speech – degli smartphone) in condizioni di sicurezza ed evitando distrazioni per chi guida.

La puntualità e la contestualità dell’informazione generata, specifica per l’utente in quel preciso tratto di strada, elimina l’incertezza di basarsi sulle generiche indicazioni fornite dai sistemi di navigazione, come pure la necessità di dover consultare durante la guida siti web o altre applicazioni che richiedono l’interazione con tastiera e schermo. Il sistema permette inoltre di riconoscere e gestire i flussi di traffico in tempo reale. In questo modo l’operatore è in grado di effettuare analisi preventive e storiche, favorendo così la gestione ottimale della viabilità. Quandopasso è una start-up torinese fondata da tre professionisti italiani, con background in settori differenti e diversi anni di esperienza in ambiti tecnici e gestionali.

