Samsung Galaxy Z Flip, chi usa la pellicola invalida la garanzia

L’acquisto di uno smartphone è quasi sempre seguito dall’applicazione di una pellicola sullo schermo, soprattutto se lo smartphone è particolarmente costoso, ma gli utenti che hanno acquistato il terminale pieghevole Android Samsung Galaxy Z Flip e pensano di fare lo stesso commetterebbero un grave errore, perché l’operazione invalida la garanzia.

Questo perché l’utilizzo di una protezione per lo schermo annulla la garanzia di Galaxy Z Flip, secondo quanto dichiarato da Samsung a Sammobile. Secondo una dichiarazione di un rappresentante del colosso sudcoreano «Come indicato nelle istruzioni per la cura del dispositivo, inclusi tutti i dispositivi Galaxy Z Flip, gli adesivi di terze parti come pellicole o adesivi non devono essere installati sullo schermo del Galaxy Z Flip dai clienti».

Come già visto in passato con problemi riguardanti il display del Galaxy Fold, la stessa tecnologia dello schermo viene utilizzata su Galaxy Z Flip in cui proprio display è certamente più delicato di uno smartphone tradizionale. Come il costruttore precisa sul manuale e conferma il portavoce aziendale, utilizzando una protezione adesiva per lo schermo, si potrebbe potenzialmente danneggiare il display del telefono tirandolo, dunque un danno provocato dall’utente e non coperto dalla garanzia del dispositivo.

Considerando il costo elevato di Galaxy Z Flip, è facile comprendere la volontà degli utenti di proteggerlo con una pellicola, ma sembra che proprio questa protezione possa essere causa di rottura del display.

