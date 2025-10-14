La truffa telefonica che sta spiazzando tutti: anche gli esperti non sanno riconoscerla, basta dire “pronto” ed è fatta

C’è una nuova, pericolosa truffa telefonica cui prestare molta attenzione: è difficile riconoscerla, per una ragione specifica.

Le truffe sono tra gli inganni peggiori in cui si può cadere, perché sono delle illusioni da cui, una volta risvegliatisi, ci si può fare molto male, soprattutto dal punto di vista psicologico. La domanda che tormenta una persona caduta in una truffa è sempre la stessa: «Come ho potuto non capirlo subito?».

In realtà, la risposta al suddetto quesito è molto semplice, più di quanto si immagini. Le truffe sono architettate da professionisti, gente che studia queste tecniche da anni, e cercano di affinarle sempre più, proprio per fare in modo che siano il meno intuibili possibile. È chiaro che, se non si conoscono certe cose non le si può neppure immaginare, a meno che non siano raggiri lampanti.

La nuova truffa in circolazione è tra le più sottili e difficili da smascherare, ed è per questo che è importante conoscerne la dinamica per riuscire a sventarla.

Nuova truffa telefonica manda gli utenti in tilt: una trappola sottile, in cosa consiste

L’obiettivo primario di ogni truffa è quello di rubare soldi e dati sensibili. L’inganno in questione consiste in una telefonata da numero italiano e dall’altra parte della cornetta, si sente una voce registrata.

«Salve, abbiamo ricevuto il tuo curriculum», è quello che si sente dire il malcapitato. Dopodiché viene esortato a salvare il numero chiamante e a sentirsi su Whatsapp. Certo, per chi non è disoccupato è molto semplice capire che si tratta di una truffa, mentre non si può dire lo stesso di chi, invece, il lavoro non lo ha e sta cercando nuove opportunità.

Da quanto si apprende dal Corriere della Sera e da Il Fatto Quotidiano, la persona al telefono finge di far parte di un’agenza per il lavoro o azienda, asserendo di voler dare lavoro all’utente. Lo scopo è rubare dati personali, come detto. In alcune varianti della truffa, i criminali inviano un link che reindirizza a moduli che il datore di lavoro dovrebbe riempire. Altre volte, la persona al telefono chiede di investire in siti online anomali, assicurando guadagni rapidi.

Tutte pericolose illusioni, a cui fare molta attenzione. Per difendersi e capire subito se è una truffa, basta chiamare l’azienda o l’agenzia nominata dal truffatore, se lo fa. Ad ogni modo, è bene chiudere e segnalare la telefonata alla polizia postale. Non dare retta a queste chiamate è sempre la cosa migliore.