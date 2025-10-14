In Italia lo schermo touch portatile da 27” LG StanbyME 2

LG Electronics (LG) ha annunciato l’arrivo in Italia di LG StanbyME 2, schermo da 27” touch portatile indicato come progettato per seguire l’utente in ogni ambiente della casa e in mobilità.

Il nuovo arrivato della famiglia StanbyME espande ulteriormente i concetti di versatilità e portabilità introdotti con i modelli precedenti, tutto racchiuso in un design che ha permesso al prodotto di aggiudicarsi premi tra cui l’iF Design Award e il Red Dot Design Award.

Design versatile

Rispetto ai suoi predecessori, LG StanbyME e LG StanbyME Go, provvisti rispettivamente di un design a stelo con base a rotelle e di un design a valigetta, LG StanbyME 2 ha una caratteristica unica nel suo genere: con un semplice clic, lo schermo si può staccare dalla base a rotelle per accompagnare l’utente ovunque voglia, come fosse un tablet dalle generose dimensioni di ben 27 pollici. Questa novità apre le porte a scenari di utilizzo nuovi, con l’accesso che non solo può essere trasportato nelle varie stanze grazie alla base con rotelle, ma può anche essere posizionato su qualunque superficie di appoggio grazie alla Cover Folio dedicata o trasportato o appeso grazie alla comoda tracolla.

Il produttore spiega che può essere appeso al muro per rredare l’ambiente e ravvivare l’atmosfera riproducendo foto o immagini preferite o con la funzione di orologio a parete; posizionato su un piano di appoggio, può essere utilizzato come tablet da lavoro o schermo di intrattenimento: LG StanbyME 2 è indicato come adatto per guardare comodamente tutorial di cucina, di musica, di bricolage o altro mentre si è seduti al tavolo con i propri strumenti di lavoro; in alternativa, può essere usato per i contenuti di intrattenimento preferiti durante una gita fuori porta o in viaggio.

Per quanto riguarda la produttività, StanbyME 2 può essere usato anche come secondo schermo per computer, per effettuare delle presentazioni oppure per lavorare più comodamente, collegandolo tramite la porta USB-C. Il dispositivo può essere orientato sia in orizzontale sia in verticale, adattamdosi a qualsiasi necessità, e può essere utilizzato anche con comandi vocali, senza necessità di un telecomando.

LG StanbyME 2 è dotato di una batteria integrata nello schermo che, secondo il produttore, offre fino a 4 ore di riproduzione video continua, permettendo di usarlo sia indoor sia outdoor senza bisogno di collegarlo a una presa di corrente. La batteria può essere facilmente ricaricata tramite l’alimentatore nella base o collegando un cavo USB-C a un caricabatterie esterno o a un power bank.

WebOS e non solo

LG StanbyME 2 è provvisto della piattaforma webOS, già apprezzata sui TV LG, per l’accesso a contenuti e servizi di intrattenimento vari. webOS offre funzionalità esclusive come Mood Maker – per personalizzare sfondi e animazioni – e l’app di disegno a mano libera Let’s Drawche. Per il tempo libero sono disponibili giochi come gli scacchi, Memory, Million Marble e Trova le differenze.

webOS supporta Apple AirPlay e Google Cast, per la condivisione wireless dei contenuti dal proprio smartphone, ed è compatibile con LG ThinQ e Google Home

Il display

Il display è da 27 pollici con risoluzione QHD (2.560 x 1.440). Il produttore promette immagini più nitide e ricche di dettagli rispetto alla generazione precedente. Il processore α8 ottimizza la qualità dell’immagine in base all’illuminazione ambientale e offre un suono surround virtuale 9.1.2 coinvolgente attraverso gli altoparlanti integrati. Grazie al sistema di ottimizzazione del suono in base all’orientamento dello schermo, l’audio risulta bilanciato con dialoghi chiari, qualunque sia la posizione dello schermo. Non manca il supporto di Dolby Vision e Dolby Atmos.

Il prezzo di listino è di 1299 euro; su Amazon nel momento in cui scriviamo è in vendita a 1113,13€. Acquistando il prodotto e registrandolo sul sito di LG è in questo momento possibile ricrede gratuitamente la tracolla e la Cover Folio, per trasportare, appendere o posizionare StanbyME 2 su superfici di appoggio; si riceve inoltre un anno di Virgin Active Revolution, l’abbonamento digitale di Virgin Active Italia per allenamenti digitali in live streaming e on demand, promo valida anche per chi acquista LG StanbyME.