La tua Libreria, Spotify velocizza la consultazione della propria collection

Spotify ha aggiornato la propria applicazione con una novità importante per tutti gli utenti. Si tratta di una nuova versione della sezione “La tua libreria”; il restyling rende più facile esplorare la propria collection di brani e playlist, permettendo di trovare musica e podcast salvati più velocemente.

La novità consiste in un design aggiornato, con la sezione che beneficerà anche di funzioni aggiuntive. Questa nuova versione di “La tua libreria” permetterà agli utenti di passare meno tempo a cercare contenuti e a organizzare la propria collezione. In questo modo, il tempo guadagnato potrà essere investito quindi ad esplorare e riscoprire la musica e i podcast amati nel corso degli anni. Ovviamente, restano ferme le funzioni già note agli utenti, che potranno continuare ad aggiungere nuovi contenuti, creando una libreria in continua evoluzione.

Oltre al nuovo layout e alle funzioni che rendono la navigazione tra musica e podcast più facile che mai, non mancano altre novità. Ad esempio, sono presenti nuovi filtri dinamici per sfogliare più facilmente la collection. In questo modo l’utente potrà scegliere tra album, artista, playlist o podcast per trovare l’audio corrispondente salvato. Se si è in viaggio, invece, basterà attivare il filtro Download per visualizzare subito tutti i contenuti disponibili da ascoltare offline.

Nuovi anche i criteri di ordinamento dei contenuti, adesso migliorati, e sempre indirizzati ad aiutare l’utente a sfogliare la tua collection. Si potrà scegliere se visualizzare i brani in ordine alfabetico, sulla base degli ascolti più recenti o per nome del creator.

La nuova Libreria offre maggiore controllo e un accesso facilitato per trovare quello che si ascolta di più. L’utente potrà quindi scegliere fino a quattro playlist, album o podcast da fissare per avere accesso immediato, semplicemente scorrendo verso destra sull’elemento che si vuole fissare e selezionare l’opzione “pin”. In questo modo si potrà passare velocemente da una playlist all’altra, che si tratti delle canzoni per lavorare o per andare a dormire.

Ultima, ma non per importanza, è presente una nuova vista a griglia per ordinare visivamente i contenuti preferiti, con cover art e copertine di grandi dimensioni per album, playlist e podcast.

La nuova versione di “La tua libreria” sarà disponibile a tutti gli utenti iOS e Android nel corso della prossima settimana.