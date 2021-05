iPad Pro 12,9″ M1: riparazione fuori garanzia costa più di 750 euro

L’eventuale assistenza fuori garanzia per l’iPad Pro a chi non ha l’assicurazione AppleCare+ costerà piuttosto cara: 751,20 euro. È quanto riporta Apple in un documento tecnico nel quale si spiega che se un eventuale problema del proprio iPad è coperto da garanzia o dalle leggi per la tutela dei consumatori, l’intervento di riparazione è ovviamente gratuito. In caso contrario, le riparazioni sono da considerarsi fuori garanzia (e quindi non coperte).

Se, ad esempio, lo schermo si rompe accidentalmente o l’iPad presenta altri danni accidentali o problemi causati da modifiche non autorizzate, Apple effettua l’eventuale riparazione ai prezzi indicati in questo documento.

Con l’AppleCare+ si paga una franchigia di 49 euro; senza AppleCare+ la tariffa fuori garanzia per l’iPad Pro da 12,9″ di quinta generazione è di 751,20 euro.

L’AppleCare+ per iPad Pro lo ricordiamo, offre fino a due anni di assistenza tecnica e protezione in caso di danni accidentali; dà diritto anche a due interventi per danni accidentali ogni 12 mesi, ciascuno a un costo addizionale di € 49 (per iPad) o di € 29 (per Apple Pencil o la tastiera Apple per iPad).

A rendere l’eventuale riparazione del nuovo iPad Pro costosa è in particolare il Liquid Retina XDR da 12,9″, display mini-LED, ma anche la scheda logica con il chip M1 che sostanzialmente bisognerà cambiare del tutto in caso di problemi.