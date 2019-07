La TV OnePlus avrà il suo telecomando bluetooth

E’ dallo scorso anno che si parla della OnePlus TV, ossia la TV smart dell’omonima società, pronta a sbarcare sul mercato in data ancora da definirsi. Non si sa molto sulla periferica, ma un piccolo dettaglio appare oggi in rete, grazie all’ente di certificazione BT, confermandone lo sviluppo e aggiungendo ancor più hype: sarà dotata di un apposito telecomando bluetooth.

Non dovrebbe sorprendere il fatto che OnePlus TV sia dotato di un telecomando, ma il fatto che sia compatibile con il Bluetooth è notizia interessante, perché lascia intendere che potrebbe offrire molteplici utilizzi, oltre a quello di essere usato sulla stessa TV. Probabile, allora, che la sua connettività Bluetooth consenta l’uso con gli smartphone, quelli OnePlus in primis, oltre che con PC e altre periferiche.

Per quel che concerne le caratteristiche della TV OnePlus, ricorda anche ubergizmo, potrebbero non esserci notizie positive. Chi sperava in uno schermo OLED rimarrà deluso, almeno a giudicare dal rapporto di Tipster Ishan Agarwal, che aveva già accennato al fatto che il dispositivo avrebbe implementato un pannello LCD: la buona notizia è che tale schermo potrebbe abbassare il costo della periferica. OnePlus è noto per la produzione di smartphone relativamente convenienti, anche se l’ultimo OnePlus 7 Pro non è affatto un terminale low cost, quindi la speranza è che questa prima TV della società abbia un prezzo davvero abbordabile.

Non esiste ancora una data di lancio per la Smart TV OnePlus, ma non dovrebbe ormai essere lontana la sua presentazione.