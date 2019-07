Gli auricolari Powerbeats Pro ora ordinabili su Apple Store

Le nuove PowerBeats Pro sono ordinabili ordinabili direttamente sullo store on-line di Apple con consegna prevista in undici giorni nel momento in cui scriviamo.

Le PowerBeats Pro sono il prodotto “top” del momento nel campo degli auricolari sportivi e un eccellente concorrente interno delle Airpods 2 di Apple. Come le AirPods 2 sono senza fili e offrono fino a 9 ore di ascolto e grazie al chip H1 di Apple presente all’interno, il dispositivo è compatibile con Siri: basta pronunciare “Ehi Siri” con i dispositivi iOS o premere il pulsante “b” per usare i comandi vocali su vari dispositivi compatibili.

Rispetto agli AirPods offrono alcuni vantaggi; sono resistenti all’acqua e al sudore, integrano supporti regolabili per garantire maggior confort e stabilità e tasti fisici per una migliore interazione. Beats afferma che gli auricolari Powerbeats Pro offrono “un suono potente e bilanciato”, con ampia gamma dinamica e isolamento acustico, promettendo “un’esperienza d’ascolto straordinaria” e in linea generale le Beats, storicamente, suonano davvero meglio degli AirPods. Tra gli svantaggi il fatto che la custodia di ricarica non è wireless, ma si usa Lighting per ripristinare la batteria.

Nei giorni scorsi, come abbiamo segnalato, Amazon aveva dato una speciale rilevanza ai prodotti Beats, creando una vetrina con auricolari, casse e cuffie dell’azienda di proprietà di Apple. In precedenza i prodotti Beats erano confinati tra gli accessori. Avevamo ipotizzato che questo fosse avvenuto con l’approssimarsi della disponibilità delle PowerBeats Pro che sono un prodotto molto atteso, ipotesi che evidentemente si è rivelata corretta.