LaCie d2 Professional 4TB, disco desktop di qualità a 194,99 €

È in offerta su Amazon LaCie d2 Professional 4TB, un hard disk desktop, utile per l’archiviazione veloce e sicura di file pesanti come video, foto e progetti professionali. Il prezzo scende a 194,99€ rispetto ai 239€ di listino

Costruzione in alluminio e design professionale

Il LaCie d2 Professional 4TB ha un corpo in alluminio monoblocco che migliora la dissipazione del calore e assicura robustezza anche in ambienti di lavoro intensi.

Il design compatto consente di posizionarlo facilmente su scrivanie o workstation senza occupare troppo spazio. È dotato di una ventola interna a bassa rumorosità, utile per mantenere temperature stabili anche durante trasferimenti prolungati.

Interfaccia USB-C e compatibilità estesa

Dotato di connessione USB-C (USB 3.1 Gen 2), il LaCie d2 Professional 4TB garantisce velocità di trasferimento fino a 240 MB/s, compatibile con computer Windows, macOS e dispositivi Thunderbolt 3. Include anche un cavo USB-C–to–USB-A per la massima flessibilità. È adatto a chi lavora con contenuti ad alta risoluzione o gestisce backup frequenti, offrendo una soluzione stabile e affidabile.

Marchio storico legato al mondo Apple

LaCie è un marchio con una lunga tradizione nel settore dello storage professionale, nato con uno specifico orientamento verso l’ecosistema Apple. Oltre alla compatibilità completa con macOS, ne richiama anche lo stile grazie al design curato e ai materiali premium.

Il disco interno è un Seagate IronWolf Pro, ingegnerizzato per carichi di lavoro elevati fino a 300 TB/anno. Seagate offre 5 anni di garanzia e servizi di recupero dati inclusi.

Il prezzo attuale è di 194,99€, in calo rispetto ai 239€ di listino. Disponibile ora su Amazon. Nel prezzo è anche incluso un mese di abbonamento gratuito a Creative Cloud di Adobe

Sto caricando altre schede...