LaCie Rugged 1 TB USB 3: sconto top a 62 euro

Su Amazon il disco LaCie Rugged con porta USB 3 in versione 1 TB è al prezzo minimo: 67,28 euro.

Lo sconto rispetto al prezzo medio di mercato che veleggia intorno ai 120 euro, è particolarmente interessante per tutti coloro che hanno bisogno di un disco economico ma nello stesso tempo resistente: il LaCie Rugged (recensito da Macitynet qui) del resto è forse il più famoso dei dischi da viaggio. ed è probabilmente il disco più venduto di LaCie.

Caratterizzato da un design inconfondibile frutto della penna di Neil Poulton che l’ha rivestito con una spessa gomma arancione che ricorda molto da vicino un pallone da basket. Il bordo e il design garantiscono resistenza agli urti, alle cadute, pioggia e schiacciamento. LaCie afferma che è possibile passare sopra l’unità con una vettura di 1 tonnellata e l’unità continuerà a funzionare. Le sue dimensioni compatte la rendono la soluzione ideale ovunque tu vada e la sua struttura Rugged esterna è la migliore garanzia di protezione contro cadute, urti o pressioni accidentali.

La protezione “meccanica” viene affianca da una protezione dei dati da eventuali intrusioni. «Grazie alla protezione con password offerta dal software incorporato – scrive LaCie – è semplicissimo accertarsi che i file siano sicuri e protetti ovunque tu vada. Puoi anche accedere ai tuoi file protetti tramite password da qualsiasi computer e trarre quindi vantaggio da una completa portabilità e protezione dei tuoi dati»

Il disco interno ha una rispettabile, per questa fascia di prezzo, velocità di 5400 rpm. Rappresenta quindi l’ideale per archiviazione di dati in mobilità, per spostare lavori da uno studio di progettazione ad un cliente e così via.

Il disco LaCie Rugged da 1 TB con porta USB 3 costa 62,78 euro.