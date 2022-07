HAYLOU PurFree, gli auricolari a conduzione ossea

Se volete ascoltare la musica con degli auricolari che lasciano completamente libere le orecchie, il sistema a conduzione ossea è tra le migliori alternative disponibili sul mercato e al momento potete scegliere gli HAYLOU PurFree che sono proposti in sconto su Amazon.

A differenza degli auricolari tradizionali non si infilano nelle orecchie ma si poggiano le due estremità vicino alle tempie: in questo modo le onde sonore si propagano tramite vibrazioni attraverso la scatola cranica, oltrepassando completamente i padiglioni auricolari. Questo significa che innanzitutto non ci sarà il fastidio che si prova all’interno della cavità auricolare dopo un utilizzo prolungato delle cuffie, ma poi soprattutto avendo le orecchie completamente libere è ancora possibile ascoltare i suoni circostanti, come quelli del traffico o di una persona che ci sta rivolgendo la parola.

Questo è molto importante specie per chi va in bicicletta oppure corre o passeggia su strade pubbliche. Il meccanismo di ascolto è per altro assolutamente innocuo e si traduce in un prodotto davvero molto originale se non del tutto unico.

Nel caso degli HAYLOU PurFree (BC01) abbiamo di fronte un prodotto certificato IP67 e quindi resistente alla polvere, alla pioggia e al sudore, con una batteria che offre fino a 8 ore di autonomia con una sola carica (tramite connettore magnetico incluso in dotazione) e con il supporto alla ricarica rapida che permette di ottenere 2 ore di autonomia con appena 10 minuti di ricarica.

Sono dotati di archetti elastici in modo da poggiarsi sulle orecchie senza stringere e c’è la tecnologia Bluetooth 5.2 che, oltre ai risparmi energetici, promette un’ottima trasmissione del segnale. Si possono collegare anche a due dispositivi contemporaneamente in modo da poter passare da un telefono all’altro per musica e telefonate in un click e ci sono due microfoni per offrire una qualità audio cristallina.

Se siete interessati all’acquisto come dicevamo al momento si comprano in sconto: anziché 109,99 euro c’è una casella da spuntare che fa risparmiare 15 euro e che si somma al codice HAYLOUBC01 che consente invece di ridurre il prezzo di ulteriori 20 euro, per un risparmio complessivo quindi di 35 euro: in questo modo viene a costare 74,99 euro con spedizione a cura di Amazon inclusa nel prezzo.