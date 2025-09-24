L’AI può peggiorare la produttività aziendale

Il 40% di dipendenti negli Stati Uniti ritiene che ricorrere ad AI non regolamentate comporti la proliferazione di “workslop“, un termine per indicare contenuti superficiali, imprecisi e privi di sostanza creati con intelligenze artificiali.

Il dato emerge da ricerche di BetterUp Labs e Stanford Social Media Lab. Da un sondaggio su 1150 dipendenti a tempo pieno sembra che questi ultimi abbiano perso di media un’ora e 56 minuti per affrontare episodi di “workslop”, con conseguenti costi per le organizzazioni stimati in 186$ mensili per dipendente e perdita di produttiva con costi complessivi stimati annualmente in oltre 9 milioni di dollari.

Vari servizi professionali e settori della tecnologia sono colpiti da questo fenomeno, con la proliferazione di output superficiali che, anziché migliorare l’efficienza in azienda, rischiano di comprometterla.

Harvard Bsuiness Review spiega che il problema nasce dalla semplicità con la quale, partendo da strumenti AI, è possibile produrre risultati che sembrano precisi, eleganti, ben formattati, slide di accompagnamento, report lunghi e strutturati, riassunti apparentemente articolati di articoli accademici e codice di esempio.

Se alcuni dipendenti sfruttano queste potenzialità per limare o affinare un buon lavoro di partenza, altri le usano per creare contenuti che possono essere inutili, incompleti o mancanti di contesto sul progetto in esame, un insieme di effetti insidiosi che comporta ulteriore lavoro a valle, con il ricevente che deve spesso interpretare, correggere e rifare il lavoro.

Il workslop e i relativi problemi per le aziende

Tra gli errori di molte aziende quello di promuovere l’adozione delle AI senza tenere conto di linee guida e obiettivi chiari, generando quantità e non qualità, un proliferare di risultati inutili e vuoti che non fanno altro che congestionare ulteriormente il flusso di lavoro.

Tra i suggerimenti per contrastare il workslop, definire standard qualitativi chiari e sottolineare che gli strumenti AI devono essere un aiuto e non sostituti del lavoro umano. Se gestite in maniera efficace le AI possono incrementare la produttività a condizione che si gestisca tutto con attenzione, considerando la creatività e il lavoro dell’uomo fattori imprescindibili.

